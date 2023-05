The New York Times reveló que hasta el propio Alejandro Encinas fue blanco de vigilancia ilegal, sin embargo el presidente de México dice que le recomendó “no darle importancia”. Hasta el momento, Encinas no ha dicho nada al respecto… al menos no de manera pública.

En otras noticias: Ya son cinco los periodistas asesinados en México en lo que va del año. Ayer por la tarde fue asesinado en Tehuacán, Puebla, Marco Aurelio Ramírez.

Entérate de todo en menos de cinco minutos con Cafeína, tu shot de noticias para despertar.