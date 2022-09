¡Feliz lunes!

¿Cómo amanecieron después del puente? Muchos antojitos, muchos drinks y parranda pero, ¿quién nos quita lo bailado? ¡Nadie! Y Sopitas.com les hace compañía para despertar con las noticias del día.

El viernes, en su mensaje del 16 de septiembre, al presidente López Obrador se le hizo buena idea proponer la paz mundial…. Y pues no: no gustó su iniciativa estilo John Lennon que, según él, podría lograrse con una tregua de cinco años. Desde Ucrania, el asesor del líder Volodimir Zelenski le mandó a decir a AMLO que no ande proponiendo acabar con el conflicto bélico y, para rematar, lo acusó de estar influido por el gobierno de Rusia. Por cierto, mientras López Obrador propone un poco de paz, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera respuesta a su propuesta de enviar casi 12 millones de dólares para que Ucrania tenga para sus gastos bélicos.