¿Ya se tomaron su café? Esperemos que no esté tan tibio como el comunicado conjunto que Cruz Azul y Femexfut sacaron para, por fin, posicionarse respecto a la fiesta estilo narco que el jugador Julio César Cata Domínguez le hizo a su hijo. En resumen, se indica que El Cata no será sancionado, pero se asegura que en el futbol mexicano no se promueve ningún tipo de violencia (aunque, por lo que se ve, sí se tolera). En fin, por su parte, el jugador de La Máquina dijo que la fiesta de su hijo no fue con temática de narcos, sino de un videojuego… pero, de todos modos, que “disculpen”, dice.

