El Chapo le pidió a AMLO que le eche la mano para regresar a México. Por medio de su abogado, el exlíder del Cártel de Sinaloa le mandó a decir al presidente que interceda por él para ser extraditado… es que en Estados Unidos, dice, no lo sacan al sol, casi no recibe correspondencia y el servicio médico no le gusta. Quizás habría que recordarle al Chapo que está en una prisión de máxima seguridad y que, tal vez por eso, recibe un trato un tanto severo (alejado de los mimos que diiiiiicen recibía en cárceles mexicanas, eso sí). Pero, “vamos a ver”, dijo AMLO a la petición del excapo.

Despierta informado con Cafeína, tu shot de noticias para despertar.