Eso de “vacaciones dignas” parece que no se va a hacer, al menos no como estaba planeado. La reforma que haría que los trabajadores disfrutaran de 12 días de vacaciones a partir del primer año laborando sufrirá modificaciones. Sí habrá una docena d días de descanso… pero en dos periodos, cada uno de 6 días… o sí de corridito, pero arreglándose con el patrón. ¿Pero entonces sí va? Más o menos: todo dependerá de que los diputados le metan “pasión”, ya que si la reforma planea entrar en vigor el 1 de enero de 2023 (como estaba programado), pues se debe debatir y aprobar antes de que acabe el periodo legislativo en este mes. Si no, entraría en vigor hasta 2024.

Te puede interesar