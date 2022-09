¡Feliz viernes!

El adiós al horario de verano es casi un hecho. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó no volver a adelantar una hora el reloj. La justificación de la iniciativa –que ahora sólo debe pasar por el Senado –es que el horario de verano fue adoptado por cuestiones políticas y no de ahorro de energía. Desde 1996 a la fecha, el ahorro por año sólo ha sido del 1%, critican los legisladores que impulsan la reforma para dejar en todo México en el “reloj de Dios”. No es broma, así le llaman.

