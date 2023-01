Lamentablemente “esto es México”: El viernes por la tarde, María Ángela Olguín fue privada de su libertad enfrente de toda la gente que transitaba por el paradero del Metro Indios Verdes, a plena luz del día. Esto ocurrió mientras la madre de la joven fue a un baño público. Tras mucha presión en redes, que obligó movilización de las autoridades, la joven fue encontrada con vida en ciudad Neza. Sin embargo, según información extraoficial, en no muy buenas condiciones. Por cierto, los comercios del paradero Indios Verdes no facilitaron grabaciones de sus cámaras… que porque sus equipos no sirven.

