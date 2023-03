Ovidio Guzmán dice que no es quien todos creemos que es. Y no es que el hijo del Chapo esté pasando por una crisis de identidad, sino que, según, realmente no es la persona que está siendo solicitada por las autoridades de Estados Unidos. Tan intrigante declaración la hizo Ovidio en la audiencia en la que se le informó de su posible extradición a Estados Unidos. Entonces, ¿será que las autoridades de México detuvieron a la persona equivocada?… ¿les sorprendería?

