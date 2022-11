En Europa ronda una nueva subvariante del Ómicron que, nomás de escuchar su nombre, dan ganas de no salir: “Perro del infierno”. Afortunadamente, por lo que se sabe hasta ahora, en esta subvariante aplica el dicho “perro que ladra no muerde”, ya que no es más letal que otras… sin embargo, todavía se analiza su nivel de propagación. Especialistas pronostican que, al menos en Europa, más del 80% de los contagios entre noviembre y diciembre serán provocados por el “Perro del Infierno”. Por cierto, el nada amigable apodo de la subvariante nació en referencia al perro guardián del inframundo, el cual tenía tres cabezas… y como Ómicron tiene tres subvariantes… pues, ya saben cómo se pone la gente de creativa.

