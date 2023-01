Para iniciar el día con las noticias más importantes:

Y hablando de regresos… ¿regresará Oasis? Quizás no, pero a los hermanos Gallagher les gusta jugar con los sentimientos de sus fans. “Nunca hay que decir nunca”, dijo Noel en entrevista para la BBC Radio Manchester. Para la reunión “tendría que darse una serie de circunstancias extraordinarias (…) eso no quiere decir que esas circunstancias no se den nunca”. Días después de tan esperanzadora declaración, Liam Gallagher escribió en Twitter que “alguien” le había hablado para rogarle que volvieran… y sí, esto ya parece Ventaneando, pero ¿cómo ves, Paty?

Despierta informado con Cafeína, tu shot de noticias para despertar.