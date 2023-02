Mientras las autoridades de la CDMX prometen que la Línea 12 del Metro estará funcionando en su totalidad a finales de año, a más tardar… en periódico El País revelaron que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones avisó desde abril del 2022 que la línea 9 (la que corre de Pantitlán a Tacubaya) está “comprometida” (por no decir en estado de alerta) debido a deformaciones que presenta, sobre todo, en su tramo elevado. El informe lo entrego el Instituto a la Secretaría de Obras de la CDMX… la cual no negó los señalamientos, pero dice que no hay riesgo estructural y, además, se realizan obras preventivas. Ah, bueeeno.

