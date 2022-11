Estamos en la recta final del año y si ya les urge ir quemando ahorros y aguinaldo, se viene el Buen Fin. Aunque desde hace tiempo se anunció, no está de más recordarles que la nueva edición del periodo en el que se arman las compras locas será del 18 al 21 de noviembre: justo para ir pensando en esa TV para disfrutar del Mundial de Qatar. En esta ocasión, clientes que compren en tiendas participantes del Buen Fin participarán en una rifa con la que podrían ganar varios premios y hasta la devolución del total de sus compras. Y no, no es cierto lo que dijimos al inicio: cuiden el aguinaldo.

