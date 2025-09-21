Lo que necesitas saber: Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas que provocaron el desplome del elevador desde un tercer piso.

Un elevador en un edificio de la colonia Condesa se cayó desde el tercer pisto hasta la planta baja. La situación dejó siete personas lesionadas, entre las que se encuentran tres menores de edad.

Desplome de elevador en la CDMX // X:@SGIRPC_CDMX

Caída de elevador en edificio de la colonia Condesa

Este sábado, casi a las 10 de la noche, equipos de emergencia y bomberos se movilizaron a la colonia Hipódromo Condesa para atender un inesperado accidente: la caída de un elevador.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que tras el desplome del elevador dentro de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Alfonso Reyes y Tamaulipas, siete personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad.

Luego de recibir primeros auxilios, tres adultos y los tres menores fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas que provocaron el desplome del elevador desde un tercer piso.

Segundo incidente en dos meses…

Apenas en julio te contábamos sobre el desplome de un elevador en la CDMX. Esa vez ocurrió en el edifico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Y aunque aquel incidente y el ocurrido la noche de este sábado no tienen relación, nos hacen pensar si los elevadores en la capital del país tienen un adecuado mantenimiento o si están regulados por las autoridades.