¿Se acuerdan de los calorones en las noches de abril y mayo? Pues no exageraban si pensaban que de esos no se sentían hace un rato. La Conagua llegó con un reporte que nos dice que este mayo de 2022 fue el más cálido de todos. Aunque el reporte sobre las ondas de calor no quedó ahí.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde finales de marzo hasta mediados de mayo de 2022 hubo cuatro ondas de calor que provocaron un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en casi todo el país.

“CDMX marcó 30 grados centígrados a lo largo del día con cielo brumoso y sin lluvia, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (abril 2022)”. Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Olas de calor: Mayo de 2022 fue el más cálido de todos en México

Como es lógico en este periodo se registraron temperaturas súper altas que, si bien no rompieron récord a nivel nacional, sí superaron los límites en algunos estados.

La primera ola de calor sucedió del 29 de marzo al 6 de abril. La segunda del 14 al 20 de abril. La tercera fue del 3 al 7 de mayo y la cuarta —la que duró más— del 9 al 19 de mayo.

“De acuerdo a información de la Conagua Yucatán, las temperaturas para Mérida el día de hoy y en los próximos días estarán en el rango de 36 a 38 grados como máxima y de 20 a 22 grados la mínima (abril 2022)”. Foto: Martín Zetina-Cuartoscuro.

Si lo vemos por bloques, de 1953 a la actualidad el trimestre marzo-abril-mayo de 2022 está como el cuarto periodo más cálido. Arriba de 2022 están los mismos periodos de 2020, 2017 y 2018.

Y si mayo fue el más cálido de todos los mayos, abril no cantó mal las rancheras. Este mes se ubicó como el número dos de los abriles más cálidos.

Unos ejemplos

Sólo para calar cómo estuvieron esas ondas de calor en el trimestre marzo-abril-mayo, van un par de ejemplos de las altas temperaturas.

El 30 de marzo la estación Gallinas, en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, registró 46.1 grados, rompiendo el récord de los 44.8 grados registrado en marzo de 2021.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Igual ese 30 de marzo, en la estación Ciudad Valles, en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, se registraron 45.5 grados, rompiendo el récord de los 44.3 grados registrados un 30 de marzo… pero de 2021.