3 pros y contras sobre el Horario de Verano, para entrarle a la polémica del cambio

Cada que se presenta el cambio de horario —dos veces al año— pasamos unos días desenganchados con nuestra vida diaria. Entre que nos quitan horas de sueño y nos las pagan, sin intereses, meses después, la llegada del Horario de Verano siempre es un momento para la polémica… al grado que existen propuestas formales en México y el mundo para desaparecerlo.

Pero, ¿sirve de algo? ¿De verdad tiene beneficios, consecuencias o es nomás una costumbre que adoptamos sin chistar?

Acá te contamos un poco de los pros y los contras del Horario de Verano, para entrarle a la polémica con algunos argumentos —para que armes la discusión a la hora de la comida— o de perdida para conocer más sobre estos cambios.

Horario de Verano

La historia del Horario de Verano probablemente ya la conocen.

Lo propuso originalmente el pensador estadounidense Benjamin Franklin en el siglo XVIII como una manera de economizar los gastos en velas, pero no se implementó, en forma, oficialmente, sino hasta la Primera Guerra Mundial como un esfuerzo para ahorrar energía. Que se gastara menos gas, aceite y carbón en las casas… y eso se ocupara por el Ejército.

Adelantar los relojes una hora para llegar al Horario de Verano, además, no es una medida que suceda en todo el mundo. Según la Encyclopædia Britannica, menos de 65 países lo aplicarán en 2022 y la gran mayoría de ellos están en la Unión Europea o América.

México comenzó a entrarle al cambio de horario hasta 1996, con un decreto del presidente Zedillo.

Han pasado prácticamente tres décadas de que cada primavera avanzamos una hora al reloj y se la quitamos en otoño, pero, ¿hemos pensando en las consecuencias o si, de verdad tanto enredo sirve para algo?

3 contras sobre el Horario de Verano

Además de que te quiten una hora de sueño —que extrañamente sí se siente—, hay otros puntos importantes para estar en contra del cambio de horario o que se aplique el Horario de Verano.

Una de ellas es que esas disrupciones a la rutina podría ser malo para nuestra salud.

La Asociación Americana del Corazón mostraba estudios que mencionan el shock de romper la rutina y cómo, en los días siguientes al cambio de horario se presentan 22% más de ataques cardiacos. Al mismo tiempo se han mostrado investigaciones sobre el aumento de los accidentes por la pérdida de la rutina e incluso, investigan la posibilidad de que aumente el suicidio en el Horario de Verano.

Otro de los puntos en contra es… que tenemos una semanas miserables apenas llega. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia.

El lunes posterior al cambio de horario es uno de los días en que la humanidad, como colectivo, duerme peor. La Fundación para el Sueño también demostró que nuestros cuerpos no se adaptan fácilmente al cambio, provocando que, durante los primeros días del Horario de Verano, estemos cansados, con mal humor, susceptibles a enfermedades y por supuesto distraídos.

¿Distraídos? Sí, al grado que con el cambio de horario, en los días cercanos, aumentan los accidentes de coche un 6%.

Finalmente, otro de los puntos en contra es que, a pesar de anunciarse como una manera de ahorrar energía, es posible que no suceda así.

De acuerdo con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, durante el Horario de Verano se ahorran mil 359 millones de pesos, una cantidad suficiente para darle energía a casi 600 mil casas. Sin embargo, como son los meses más calurosos, también es cuando más energía se consume y cuando las tarifas eléctricas en México son más baratas.

“Para comenzar ahora dependemos mucho de la energía eléctrica, y sucede que cuando entras al horario de verano las tarifas de energía eléctrica las disminuyen”, comentaba Federico Viramontes, especialista del Tec de Monterrey para explicar que, posiblemente, estos ahorros de energía se deben a los precios que pone la CFE en los meses calurosos. Nada que ver con el Horario de Verano…

Aunque claro, resultatambién tiene su lado positivo.

3 pros sobre el Horario de Verano

¿Les gusta que oscurezca un poquito más tarde? Pues no están solos. La mayoría de los lados positivos del cambio de horario y el Horario de Verano, en específico, vienen de cómo aprovechamos la luz natural en actividades al aire libre.

Para empezar son fechas en las que se promueve, sin querer, una vida activa.

Un profesor de la Universidad Simon Fraser comentaba que, en estudios controlados, se ha aumentado un 3% el número de personas que hace actividades al aire libre cuando, en condiciones normales, se habrían quedado encerrados. El autor del libro Spring Forward menciona las actividades extracurriculares para los niños y niñas que tienen más tiempo de jugar o practicar deporte por las tardes.

También se ha estimado que el Horario de Verano es mucho más seguro pues, a mayor iluminación o menos tiempo a oscuras, bajan los índices de crimen.

Aunque sabemos que vivimos en México y se empiezan a presentar asaltos madrugadores, el Instituto Brookings ha encontrado que la tasa de robos disminuye un 7% en total durante los meses del Horario de Verano e incluso, si nos fijamos en los horarios, veremos que baja un 27% durante las tardes.

Y claro, nos sentimos más cómodos caminando por avenidas iluminadas.

También se han encontrado asuntos interesantes como, a pesar de que los primeros días son más riesgosos porque andamos cansados, con el Horario de Verano se reducen los accidentes viales gracias a la luz natural.

Se ha mencionado que el Horario de Verano es bueno para la economía o al menos, fomenta el consumo… aunque no hay muchos datos al respecto. La teoría, presentada por Michael Downing en su libro “The Annual Madness of Daylight Saving Time”, dice que con las tardes iluminadas tenemos más tiempo para salir de compras, para trabajar en nuestras casas o para tomarnos tardes libres consumiendo en algún lugar.

Cita, incluso, que la industria de la carne asada gana 200 millones de dólares extra en estos meses, que es una verdadera locura.

En fin, el chiste es que el Horario de Verano se acerca en México a pesar de que existen iniciativas formales —algunas incluso presentadas por el presidente— para desaparecerlo. En este 2022 tendremos que adelantar nuestros relojes el domingo 3 de abril.