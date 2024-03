Operativo en la cárcel de Kobén y paro de policías: ¿Qué está pasando en Campeche?

Lo que necesitas saber: Policías de Campeche exigen mejores condiciones laborales tras un motín y operativo sorpresa en el Penal de Kobén.

Un operativo sorpresa y, posteriormente, un motín en el penal de Kobén desencadenó un paro de policías de Campeche, que han pedido la destitución de la secretaria de Seguridad de ese estado, además de exigir al gobierno de Layda Sansores mejoras en sus condiciones de trabajo.

Si el 20 de marzo anduvieron por Twitter o X seguro se toparon con videos de una marcha de policías —a la que se unieron grupos de civiles— desde el malecón hasta el Palacio Municipal de Campeche para exigir la destitución de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, y otros funcionarios.

Foto: Michael Balam-Cuartoscuro.

Además de exigir mejores condiciones laborales. Justo por estas demandas, la Policía de Campeche ha estado en paro como consecuencia de un operativo sorpresa el 15 de marzo en el Centro de Reinserción Social (CERESO) San Francisco Kobén.

Paro de policías de Campeche: ¿Qué pasó en Kobén?

Todo sucedió el 15 de marzo de este 2024, cuando la Guardia Nacional junto con la Policía de Campeche le cayeron al penal de Kobén, en un operativo sorpresa para trasladar a 8 internos a una cárcel de Michoacán.

Sin embargo, el operativo no fue nada exitoso porque, entre otras cosas, se topó con un motín de los reos.

Foto: Michael Balam-Cuartoscuro.

Al final, medios hablaron de un saldo de 50 personas heridas. Hubo testimonios que aseguraban que había heridos de bala y, sin embargo, la misma Comisión de Derechos Humanos de Campeche desmintió esta última información, asegurando que los reportes eran de pedradas y que los disparos que se habían escuchado eran supuestamente por el gas lacrimógeno.

La denuncia de los/las policías de Campeche

En medio de toda esta info, mujeres policía denunciaron abusos durante el operativo.

Sí, de acuerdo con las policías, sus jefes no les dieron el equipo necesario para entrar al penal de Kobén y participar en el operativo. Las consecuencias, de acuerdo a sus testimonios, es que fueron agredidas sexualmente dentro de la cárcel, mientras sucedía el motín.

Esta denuncia no es la única, pues la Policía de Campeche reclamó que el operativo con la Guardia Nacional no se había preparado y que muchos de los elementos no sabían qué tenían que hacer.

Ya encarrerados, los policías de Campeche denunciaron falta de equipo, malas condiciones laborales, bajos salarios y jornadas excesivas de chamba.

Y el miércoles 20 de marzo, los policías de Campeche salieron a marchar para exigir que todo ese cambie, además de lo que les contamos de la destitución de funcionarios.

¿Qué dice Layda Sansores?

La gobernadora Layda Sansores respondió con la ratificación de la secretaria de Seguridad y en un primer momento acusó que la protesta de los policías estaba siendo manipulada por la oposición —que supuestamente les preveía de recursos como lana, comida y combustible para que la policía estuviera en paro.

El paro de la policía, por cierto, comenzó después del motín en el penal de Kobén.

Foto: @LaydaSansores

Luego, ya con la protesta todavía más fuerte, Layda Sansores se reunió con un grupo de policías, donde prometió crear un consejo de seguridad ciudadano, con representantes civiles para que le dé seguimiento al cumplimiento de sus demandas. Así las cosas por allá en Campeche.

