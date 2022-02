Murió Carlos Garduño, el último de los sobrevivientes del Escuadrón 201

Toda una leyenda: Carlos Garduño era el último de los integrantes del Escuadrón 201, el cual participó en la Segunda Guerra Mundial. Murió ayer a los 102 años.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de Carlos Garduño. No con un comunicado, sino en voz del propio titular de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero Veterano Carlos Garduño Núñez, quien ostentó el grado de Coronel Fuerza Aérea Piloto Aviador”, señaló el secretario de la Defensa en sus redes sociales.

Carlos Garduño fue integrante de la legendaria Fuerza Aérea Expedicionaria “Escuadrón 201”, la cual representó a México en la Segunda Guerra Mundial desplegándose en 1944 en Filipinas. Ahí, Garduño piloteó un P-47D Thunderbolt, combatiendo al ejército japonés.

En la Segunda Guerra Mundial, México se mantuvo en posición neutra. Sin embargo, decidió participar luego de que, en mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas por submarinos alemanes.

Debido a esos estos actos de agresión sucedidas en el Golfo de México, el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia.

Así, México participó en la Segunda Guerra Mundial no en combate, pero sí enviando un contingente expedicionario, cuya actuación no representó un alto costo humano y económico para el país, pero no por ello dejó de ser significativo para el conflicto bélico.

El Escuadrón 201 estuvo integrado por 300 soldados, entre los que se encontraban militares ya con carrera, pero también recién egresados del Colegio Militar y voluntarios. Este Escuadrón, del cual formó parte Carlos Garduño, llevó a cabo 96 misiones con mil 966 horas en la zona de combate.

El Pleno guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del coronel Carlos Garduño Núñez, último sobreviviente del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea. https://t.co/ij1tjVrBqE — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 3, 2022

A su regreso al país, los miembros del Escuadrón 201 recibieron diversas condecoraciones. Para empezar, fueron ascendidos al grado inmediato superior y se les concedió la medalla Servicio en el Lejano Oriente, la Legión de Honor de México, la Medalla de la Liberación de la República Filipina con gafete de Recomendación Presidencial, entre varias otras distinciones.

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Carlos Garduño, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, pidió al pleno guardar un minuto de silencio.

De acuerdo con La Jornada, Garduño Núñez nació en la Ciudad de México el 12 de mayo de 1919. Fue en 1937 cuando ingresó a las fuerzas armadas de México. Al momento de morir tenía 102 años.