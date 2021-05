Epic fail: Candidato de Morena “presume” que Movimiento Ciudadano ganará la elección

Como que alguien no sabe muy bien a qué partido representa jajajaja. Carlos Lomelí Bolaños, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por Morena, se convirtió en objeto de todo tipo de burlas este fin de semana por gritar a los cuatro vientos que sus contrincantes, los de Movimiento Ciudadano, ganarán la elección.

Va el video de la terrible confusión…

Tal como lo estás leyendo. Carlos Lomelí tuvo un lapsus bastante desafortunado este sábado durante una presentación pública en calles de la capital jalisciense, pues el abanderado de Morena se confundió feo de partido y la raza no lo perdonó en redes sociales.

“Lapsus mensus ¡¿Ya escucharon a Carlos Lomelí, candidato de Morena en Guadalajara?!”, escribió el usuario de Twitter Daniel Camacho Cartones al compartir un fragmento del video donde vemos y, sobre todo, escuchamos al candidato de Morena decir que Movimiento Ciudadano es el mero mero en Guadalajara y en gran parte de Jalisco.

“El 6 de junio como a estas horas, ya se va a correr como pólvora que Movimiento Ciudadano va a gobernar no solamente Guadalajara si no una gran parte del estado”, dice con orgullo el candidato de Morena.

Lapsus mensus

¡¿Ya escucharon a Carlos Lomelí, candidato de Morena en Guadalajara?! “El 6 de junio como a estas horas, ya se va a correr como pólvora que Movimiento Ciudadano va a gobernar no solamente Guadalajara si no una gran parte del estado (Jalisco)” pic.twitter.com/R9tuRBUL0O — Daniel Camacho Cartones (@CartonCamacho) May 15, 2021

Pero como su error no pasó desapercibido para nadie, rápidamente sus colaboradores le avisaron que su partido es Morena, no Movimiento Ciudadano. “Y vamos a… ¡Morena! Por eso, ¡Morena! Perdón, que Morena va a gobernar esta gran parte del estado, perdón”, corrigió el Dr. Lomelí mientras uno de los presentes resaltó su error: “¡¿Y luego?!”, le gritaron por ahí.

Las reacciones al error del candidato de Morena

Y como dijimos antes, la banda en redes no dejó pasar tan peculiar error y las reacciones al video no se hicieron esperar. “Jajajaja ya tiró la toalla”, “ja ja ja no saben ni por quien van y así quieren gobernar, en una de esas se va a gobernar a Colima o Nayarit”, “el subconsciente lo traicionó jajajaja aunque es el primer candidato de Morena al que oigo decir una verdad”, fueron algunos de los comentarios al epic fail del candidato.

Jajajajja ya tiro la toalla — Rita Garcia (@RitaGarN) May 15, 2021

Jajajaja asi son todos los de MORENA, sin identidad — Benjamin Aguilar (@baguilar601) May 15, 2021

Bueno, al menos reconoce que, va a perder. — Fernando Vasquez (@fervasqez) May 15, 2021

Pero que conste que Calos Lomelí no es el único militante de Morena a quien se le olvida el nombre de su partido o el subconsciente lo traiciona. No hace mucho Mario Delgado fue presentado en una conferencia de prensa como presidente Nacional del PRI por Sergio Jiménez, dirigente estatal de Morena en Colima (te dejamos a continuación el enlace para que también te eches un rato de diversión con esa historia).