“Cumpliré sus palabras”: La respuesta de una chef a Beatriz Gutiérrez Müller sobre los niños con cáncer

El pasado 1 de julio, en medio de la celebración por el segundo aniversario del triunfo de AMLO y la 4T, un desafortunado comentario por parte de Beatriz Gutiérrez Müller tiró la fiesta para abajo, esto luego de que respondiera a un usuario que le preguntaba cuando se reuniría con los padres de niños con cáncer, quienes desde que comenzó el año están denunciando la falta de medicamento oncológico en todo el país.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, respondió Gutiérrez Müller al usuario que, sin atacarla ni decirle algo ofensivo, le cuestionó en uno de sus tuits –donde obvio celebraba el triunfo de AMLO en las elecciones de 2018– cuándo le darían respuesta a los padres que están desesperados por tener medicamento para que sus hijos sigan sus tratamientos contra el cáncer.

La respuesta causó tanta polémica que desencadenó miles de comentarios en Twitter, apareció en portales de noticias a nivel internacional y hasta provocó que Gutiérrez Müller pusiera candadito en perfil de la red social del pajarito azul. Pero también, dio origen a una carta abierta escrita por la chef Erika Chulini, la cual se ha vuelto viral por la respuesta al comentario de la también periodista e investigadora.

Fue un usuario de Twitter quien difundió el escrito de Erika, el cual está dirigida a Beatriz Gutiérrez Müller y donde la chef expresa su molestia por lo dicho por la escritora entorno al tema de los niños con cáncer.

No sólo porque considera que tuvo una falta de insensibilidad hacia los niños y sus padres, también porque ella cree que no es necesario ser un médico para ayudar a los pequeños, tal y como ella lo hace con su taller llamado Cocina con causa, cuyas ganancias son destinadas a la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer.

Les dejamos el hilo para que mejor ustedes le echen un ojo:

Carta pública: Qué le digo señora Gutierrez Muller? No soy médico, ni conservadora “Fifi”, mucho menos empresaria de esas que ustedes desprecian y demeritan hasta lograr que se les vea…

Gracias a personas como esta, no se pierde la fe en la humanidad:

Le cuento que con mi humilde trabajo de cocinera, mucha empatía y un enorme amor por México, he creado un proyecto y una marca registrada llamada “Cocina con causa” para apoyar a los niños con Cáncer de nuestro país.

Me llena de vergüenza y de enojo (por decirlo bonito) que usted desde el poder y con sus enormes privilegios se atreva a burlarse de los miles de mexicanos que mueren al año por falta de atención y apoyo.

Cómo se nota que jamás ha escuchado a una madre llorar por no saber si su hijo va a poder sobrevivir a una enfermedad que no conoce de edad, género o clase social; me queda claro que su falta de…

4/7 pic.twitter.com/AbbqS1hs76

— Zviperco (@zviperco) July 3, 2020