Estados Unidos sancionó a 4 personas y 11 empresas por presuntos nexos con el cártel del Noreste.

Lo que necesitas saber: Estados Unidos sancionó a 4 personas y 11 empresas por presuntos nexos con el cártel del Noreste.

Empresas relacionadas con carreras de caballos, la industria de la construcción, el transporte en carretera e incluso el sector petrolero están bajo la lupa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que publicó una tanda de sanciones en su contra por presuntos nexos con el cártel del Noreste.

Se trata de 4 personas y 11 empresas que operan desde Nuevo Laredo en Tamaulipas.

Foto: @USTreasury.

Estados Unidos sanciona a empresas por nexos con el cártel del Noreste

Estados Unidos tiene al cártel del Noreste (CDN) en el catálogo de organizaciones terroristas.

Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 4 personas y 11 empresas.

En la información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos resalta el nombre del empresario Gamaliel Garza.

Foto: Pexels.

Y nueve de sus empresas sancionadas ya sea por dar información o intentar apoyar de manera financiera, con material o tecnología al cártel del Noreste.

Además, el Departamento del Tesoro mencionó que igual acusa a su hijo Gamaliel de dirigir fondos para las campañas de los candidatos preferidos del CDN en las elecciones, supuestamente.

“Esta acción representa el esfuerzo más significativo del Departamento del Tesoro hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste”, explicó el Departamento del Tesoro.

Carreras de caballos cuarto de millas

El Departamento del Tesoro apuntó a las carreras de caballos de cuarto de millas como una manera de lavar dinero en Estados Unidos —desde que los años en que los Zetas operaban

Además de señalar al hipódromo más importante de Nuevo Laredo (La Molienda) por supuestamente generar dinero para el CDN.

De hecho, aseguró que líderes e integrantes del cártel del Noreste compran caballos para que compitan en este hipódromo.

Las empresas

Bajo la lupa está Gamaliel Garza García, indicó Estados Unidos, un empresario mexicano, aficionado a las carreras de caballos y supuesto socio del CDN.

Según la información de las autoridades, Garza participaría en carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos.

O la empresa dedicada a la construcción: Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV sería usada por el CDN para dirigir fondos a campañas electorales de “sus candidatos” o incluso para pactar contratos con los gobiernos del norte de México —entre ellos, del municipio de Nuevo Laredo o Tamaulipas.

Foto: home.treasury.gov.

O de materiales de concreto y productos asfálticos también con sede en Nuevo Laredo.

El impacto de las sanciones

Por lo pronto, los bienes y patrimonios de las personas sancionadas —entre ellas el Takias, identificado como jefe de plaza, o Francisco Javier Inzunza, despachador de la empresa de transporte de carga Tamex Leasing o Tamex Logistics— fueron bloqueados.

Los personajes y las compañías también fueron identificadas por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como: movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, la compra de autos de alta gama, joyas e inmuebles.

En abril de 2026, Estados Unidos sancionó a personas y casinos por su presunto vínculo con el cártel del Noreste y ese mismo mes publicó la restricción de visas relacionadas con el cártel de Sinaloa.

Aquí les dejamos el enlace a la información que publicó el Departamento del Tesoro, por si quieren revisarla a detalle.