Lo que necesitas saber: Además de las acciones señaladas, la UNAM anunció la cancelación del Festival Música Contra el Olvido, que se realizaría este fin de semana en "las islas" de Ciudad Universitaria.

“Estamos de luto”, asegura la UNAM en la más reciente edición de su gaceta, la cual se publica a unos días del asesinato de uno de sus estudiantes al interior del CCH Sur… una tragedia que deja en evidencia la crisis de seguridad que se vive en la institución.

Máxima casa de estudios de México // Foto: Getty Images

Pide UNAM a autoridades ir tras quienes han hecho amenazas de bomba

Y no de apenas, sin embargo, desde hace días el tema ha sido foco en distintos foros. Por ello, la UNAM pone manos en el asunto (o hace como que) y anuncia medidas para proteger a sus estudiantes y a la comunidad universitaria en general.

“No minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria”, asegura la UNAM en uno de varios mensajes que ha difundido en las últimas horas. Uno de ellos, anunciando acciones legales contra los responsables de amenazas de bomba recibidas en los planteles FES Zaragoza y Facultad de Economía.

Se realizan mesas de diálogo por lo ocurrido en CCH Sur

En otro boletín (enfocado en el caso del CCH Sur), la máxima casa de estudios informa de mesas de diálogo entre autoridades universitarias y estudiantes, esto luego de una movilización encabezada por miembros de los diferentes CCH’s.

De acuerdo con la UNAM, el diálogo continúa y a éste se incorporarán padres de familia (los cuales ingresarán debidamente identificados al CCH Sur). “El diálogo será abierto al estudiantado del CCH Sur”, asegura la Universidad.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

UNAM pide a comunidad no caer en fake news

Desde el pasado 23 de septiembre, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, pidió a la Secretaría General convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, con el fin de revisar los protocolos de seguridad del CCH Sur… y del resto de los planteles de la Universidad.

“Estoy convencido de que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos, y de todas nuestras instalaciones, espacios libres de violencia (…) En la UNAM cerraremos el camino a la violencia, con construcción de paz y con una acción decidida antes los distintos desafíos que enfrentamos”.

Por otra parte, ante los recientes hechos, la UNAM ha detectado una ola de desinformación entre los miembros de su comunidad, por ello, pide desatender todas las fake news… desinformaciones propagadas en canales no institucionales (algunas de ellas, advirtiendo cierre de planteles y… bueno, alertas que han hecho que los chavos anden bastante preocupados).