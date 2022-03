Secretaría de Salud de la CDMX anuncia cierre de macroquioscos COVID-19

Aunque muchos consideran que no hay que cantar victoria ante la pandemia, pues seguramente la mayoría dirá “ojalá que sea el fin de una era y esos macroquioscos se vayan, para nunca volver”.

Hace unas semanas, los macroquioscos de la CDMX lucían con largas filas de gente queriendo hacerse la prueba para ver si el bicho estaba con ellos. Sin embargo, las cifras de contagios han disminuido considerablemente, al grado que el gobierno capitalino considera que ya no será necesario tenerlos ahí. Así que ya les puso fecha de despedida: 26 de marzo.

Por medio de una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud de la CDMX informó que el sábado 26 de marzo será el día que dejen de operar los dos últimos macroquioscos instalados de pruebas de antígenos: el de la explanada de la alcaldía Xochimilco y el de la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero..

Una semana antes, el sábado 19, serán desinstalados los macroquioscos de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco. El primero ubicado en el Parque de las Artes Gráficas, el segundo en la explanada de la alcaldía.

Este “nostálgico” anuncio lo dio la Secretaría de Salud de la CDMX ayer, domingo 13 de marzo, un día después de que se le cantó “Las Golondrinas” a los macroquioscos que estaban en las alcaldías Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Así que, resumiendo, al día de hoy en la CDMX sólo hay cuatro macroquioscos donde la gente puede irse a hacer la prueba COVID-19: Xochimilco, GAM, Iztacalco y Cuauhtémoc. A partir del 19 sólo en Xochimilco y GAM y, luego del 26. En ningún lado. Adiós a los macro quioscos.

¿Y luego?, ¿Dónde me hago la prueba si la necesito?

Ahhhh bueno, pues el que ya no haya macroquioscos no quiere decir que la pandemia acabó. Sin embargo, cuando uno tenga los síntomas y quiera cerciorarse si tiene o no COVID-19, entonces habrá que ir al centro de salud.

“La población que requiera un test de detección gratuito podrá acudir a cualquiera de los 117 centros de salud en donde se aplican”, asegura la Secretaría de Salud de la CDMX.

El cierre de los macroquioscos fue anunciado por la CDMX ayer, domingo 13 de marzo, día que fueron reportados 326 casos nuevos y siete fallecimientos por COVID-19. Una cifra baja, en comparación a lo que se vivía hace unas semanas, sin embargo (y aunque suene muy choteado): no hay que bajar la guardia.