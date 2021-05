WTF?! CDMX se hunde casi 50 centímetros al año y no se detendrá

¿Cómo que CDMX se hunde a casi 50 centímetros al año? Los chilangos, las chilangas y mexiquenses están conscientes de que el suelo de la capital enfrenta un grave problema: el hundimiento. Ahora sabemos, gracias a un reporte hecho por un equipo de investigación de Estados Unidos y México, que la gran Tenochtitlan se hunde a un ritmo preocupante y este no se detendrá.

“Las tasas de hundimiento han sido aproximadamente constantes, al menos desde 1950, en la Zona Metropolitana del Valle de México, cuando se decidió poner fin a la perforación de aguas subterráneas”, concluye el informe ‘Over a Century of Sinking in Mexico City: No Hope for Significant Elevation and Storage Capacity Recovery‘, publicado en la página de la organización científica AGU (Advancing, Earth and Space Science).

En las conclusiones, el informe hecho por investigadores de Estados Unidos y México expone que Ciudad de México registra tasas de hundimiento de hasta 50 centímetros al año y que este proceso no se detendrá pronto.

CDMX se hunde casi 50 centímetros al año

El equipo de investigadores se basó en el estudio de más de cien años en mediciones de la tierra y 24 años de medición espacial para hallar que el suelo de CDMX se está hundiendo —o compactando— de manera constante.

Y este proceso seguirá durante otros 150 años —con hasta 30 metros más de hundimiento de los que registró Ciudad de México en el siglo XX.

Ahora, estiman que las capas de arcilla que están debajo de la gran ciudad podrían comprimirse casi 30%, además de que este cambio será irreversible.

En gran medida este proceso es consecuencia de los siglos de drenaje de agua en los acuíferos subterráneos. Es decir, el lecho lacustre de CDMX se ha ido secando y esto ha provocado que las laminas de arcilla se compriman a un ritmo constante e irreversible.

¿Cuáles son las consecuencias para CDMX? Por un lado está el rollo de la infraestructura urbana pero también está en riesgo garantizar el acceso al agua en la gran ciudad —la llamada seguridad hídrica.

De acuerdo con este estudio —elaborado por Estelle Chaussard, investigadora de la Universidad de Oregón, Emre Havazli, investigador del California Institute of Technology, Enrique Cabral-Cano del Instituto de Geofísica de la UNAM y Darío Emmanuel Solano Rojas investigador de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (también de la UNAM)—, aun chambeando en los niveles de agua, no se podrá recuperar parte de la elevación que CDMX ha perdido o la capacidad de almacenamiento acuífero.

Por AQUÍ les dejamos el enlace al reporte publicado en AGU.