Lo que necesitas saber: Desde la semana pasada se reforzó la vigilancia en los accesos principales ante la posibilidad de que los docentes intentaran bloquear las vialidades.

A menos de 24 horas de que dé inicio el primer partido de lo que será el Mundial 2026, las autoridades capitalinas no solo están pendientes de la llegada de miles de aficionados, también de una posible movilización de la CNTE hacia el AICM.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y personal naval desplegaron este miércoles un fuerte operativo de seguridad en las Terminales 1 y 2 del aeropuerto ante el amago del magisterio disidente de trasladar sus protestas al recinto aeroportuario.

Como medida preventiva, el AICM informó que únicamente permitirá el acceso a pasajeros con pase de abordar y a acompañantes cuya presencia sea estrictamente necesaria.

Además, desde la semana pasada se reforzó la vigilancia en los accesos principales ante la posibilidad de que los docentes intentaran bloquear las vialidades que conectan con el complejo aeroportuario.

Aunque la CNTE no había confirmado una movilización hacia el aeropuerto, sus dirigentes adelantaron que las próximas acciones del movimiento serían definidas al término de la reunión sostenida con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

En caso de que los maestros decidan avanzar hacia el AICM, el punto de concentración sería la estación Hangares del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El Metro y el Tren Ligero también registran afectaciones

Ante la posibilidad de movilizaciones en la zona, el Metro informó el cierre temporal de las estaciones Oceanía, Hangares y Terminal Aérea de la Línea 5 para facilitar las labores de seguridad y evitar riesgos para los usuarios.

Las afectaciones también alcanzaron al Tren Ligero, que suspendió el servicio en varias estaciones de la Línea 1 entre Tasqueña y Xochimilco debido a una protesta de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan.

Para atender a los usuarios afectados, la Secretaría de Movilidad activó un operativo con unidades de RTP que ofrecen servicio gratuito en la zona.

Por ahora, quedará ver cómo resulta todo, pues hace tan solo unos días la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que no habría problemas viales ni de seguridad a pesar de las movilizaciones.

Así que solo queda esperar para ver cómo se desarrollan las cosas y si las autoridades logran mantener la movilidad sin mayores afectaciones en la capital.