Cerrará estación del Metro Zócalo por visita de Kamala Harris

Si entre sus planes de este bonito inicio de semana está el llevarle gallo a Kamala Harris, pues el gobierno no la pone fácil. Aparte del cerco de seguridad alrededor del Palacio Nacional, el Metro Zócalo estará cerrado. Pa’ que vayan planeando cómo llegar al primer cuadro de la Ciudad de México…

Ayer, en lo que todo mundo andaba pendiente de la aventura política de Alfredo Adame (spoiler: no muy bien… ni un pin%&/e punto porcentual concretó), las autoridades determinaron que la estación Zócalo del Sistema de Transporte Colectivo Metro no abrirá… y no uno, sino dos días.

Lo anterior fue confirmado en la cuenta oficial Twitter del Metro de la CDMX. “El STC Metro informa que la estación Zócalo de la Línea 2, permanecerá cerrada los días lunes 7 y martes 8 de junio”, se advierte en el mensaje.

Para que no se asusten y jalen la palanca de seguridad, así es como estará el movimiento: ya que los trenes no realizarán ascenso ni descenso de usuarios en la estación, se seguirán de filo, ya sea en dirección Taxqueña o Cuatro Caminos. “Toma previsiones”, sugieren los encargados del servicio del Metro.

¿Y qué me recomiendan?

Bueno, si pese a las adversidades quieren llegar a la plancha del Zócalo, pueden llegar… nomás es cuestión de que se bajen en alguna de las estaciones cercanas (Isabel la Católica, Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán) y echarse una buena caminata… si lo que quieren es llegar rápido, pues entonces es Pino Suárez o Allende, no hay más.

“El cierre de la estación se realiza por el evento al exterior en las fechas señaladas”, justifica el Metro-CDMX.

Según lo explicó hace unos días el canciller Marcelo Ebrard, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegará a nuestro país hoy… pero hasta la noche. Será mañana, 8 de junio, cuando se reúna en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se prevé que en este primer gran encuentro presencial (porque por fon ya tuvieron sus buenos acercamientos) AMLO y doña Kamala aborden diversos temas… pero, principalmente, lo que tiene que ver con la migración y con las políticas vinculadas al T-MEC.

Según Ebrard, AMLO reiterará la estrategia de acelerar el crecimiento de inversión en el sur de México para que la migración “sea opcional”… y bueno, en una de ésas vuelve a proponer que EU dé visa a los que echen la mano con “Sembrando Vida”. Qué pinch$%s nervios…