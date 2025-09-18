Lo que necesitas saber: La Vocería de Seguridad Tamaulipas confirmó que ya iniciaron las investigaciones contra Julio César para esclarecer las acusaciones en su contra.

Las autoridades de Altamira, Tamaulipas ya abrieron una investigación contra el profesor Julio César del CETIS 78 por presuntamente acosar a varias alumnas del plantel.

Antes de ser puesto bajo custodia, Julio César fue golpeado por algunos alumnos en plena explanada. Los jóvenes estaban hartos de que nadie escuchara sus quejas y peor aún, no les dieran una solución.

Alumnos golpean a profesor CETIS 78 / Captura de pantalla

Golpean a profesor del CETIS 78 por acoso sexual

El problema comenzó (o mejor dicho explotó) cuando un grupo de alumnos del CETIS 78 golpearon al profesor Julio César en pleno patio mientras hablaba junto a otro directivo. Intentaron calmar a los jovenes. Pero no lo lograron y en lugar de eso tuvieron que resguardarse en la sala de maestros.

Sin embargo, Julio César no logró resguardarse y entre varios alumnos lo agarraron a golpes, zapes, patadas, es más, lo persiguieron hasta tirarlo al suelo. En uno de los videos se puede escuchar ‘No lo dejen, no lo dejen’.

La situación era tan grave que otros profesores intentaron separarlo de los alumnos, pero fue imposible. Tuvieron que llamar a la policía para calmar la situación.

Investigan caso de acoso sexual en CETIS 78

La Vocería de Seguridad Tamaulipas confirmó que ya iniciaron las investigaciones contra Julio César para esclarecer las acusaciones en su contra y determinar si es o no, culpable.

“Se implementaron acciones de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar. Asimismo, se llevan a cabo las investigaciones correspondientes”.

Por lo pronto se desconoce si los alumnos que participaron en las agresiones contra el profesor van a ser sancionados por la escuela o todo quedará en una llamada de atención.