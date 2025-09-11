Lo que necesitas saber: Charlie Kirk recibirá un honor que ha sido otorgado a personajes como Rosa Parks, Bob Dylan, Jimmy Carter, entre otros.

Durante la ceremonia en el Pentágono para recordar a los fallecidos por los ataques del 11/9, Donald Trump se dio tiempo para hablar del asesinato de Charlie Kirk y anunciar que será condecorado con el máximo honor que puede recibir un civil en Estados Unidos: la Medalla Presidencial de La Libertad.

Fotografía @charliekirk11

“Es un momento oscuro para Estados Unidos”, aseguró Trump, tras asesinato de Charlie Kirk

“Me complace anunciar que pronto le otorgaré a Charlie Kirk, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad”, anunció Donald Trump a pocas horas del asesinato del joven activista, identificado como uno de sus mayores propagandistas en las pasadas elecciones.

La Medalla Presidencial de la Libertad es otorgada por el presidente de los Estados Unidos a personas que han realizado contribuciones significativas en diversas áreas, como la cultura y el servicio público. Trump ha decidido otorgársela a quien fue decisivo para jalar el “voto joven” en las elecciones con las que volvió a la Casa Blanca.

Asesino de activista sigue sin ser detenido

Horas antes, en mensaje a la nación, Donald Trump en el que calificó este momento como “un momento oscuro para Estados Unidos”… y recordó a Kirk como “un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto (…) es un modelo de la verdad y libertad, y nunca ha habido nadie tan respetado por los jóvenes”.

De 31 años, Charlie Kirk fue un activista que encarnó la ideología de la extrema derecha, la cual defendía en sesiones de “debate” en varios espacios públicos. Así como Trump, a menudo hacía declaraciones provocativas en contra de la comunidad LGBT, inmigrantes y el derecho al aborto.

Desde muy joven Charlie Kirk se interesó por la política. En 2012 creó la organización Turning Point USA, con la cual visitó campus universitarios para entrar en polémicos debates… de todo tipo, pero siempre defendiendo –muchas veces con argumentos absurdos– ideales de la extrema derecha.

Por el momento se desconoce el motivo por el que fue asesinado Charlie Kirk. La persona responsable del ataque en su contra sigue sin ser detenido. Lo más reciente del caso es que las autoridades parece que ya tienen en su poder el rifle utilizado por el agresor.