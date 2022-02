Changuitos doctores: Así es como estos chimpancés curan a sus amigos

Todo comenzó cuando Suzee atrapó un insecto, lo metió a su boca y después de masticarlo o apachurrarlo, lo aplicó sobre el pie herido de su hijo. Esta escena le voló la mente a un grupo de investigadores que decidió averiguar si los y las chimpancés curan a sus semejantes por mera empatía, como una manera de ayudarlos.

Y pues sobre esto, aún no está muy claro si los seres humanos son los únicos que se mueven con estas intensiones, porque suele suceder que cada integrante de un grupo de diferentes especies, se cura a sí mismo, pero no a los otros. ¿Cómo está eso?

Esta investigación se centró en el Parque Nacional de Loango, en Gabón —un país ubicado en el oeste de África pegadito al océano Atlántico.

Ahí, desde 2019, un grupo de especialistas investiga a 45 chimpancés centrales para saber qué onda con sus métodos curativos y si están desarrollando una especie de atención especial hacia sus semejantes —tal cual sucede entre seres humanos.

¿Qué encontraron? A varios chimpancés que ya se automedicaban con un tratamiento similar al de Suzee. De hecho, entre la comunidad no hubo ninguna resistencia ante las curaciones hechas a base de insectos.

Es decir, que el caso de Suzee no era aislado y que los chimpancés ya conocían el tratamiento a base de insectos —según Simone Pika, en una entrevista con la AFP, es porque los insectos podrían contener sustancias que ayudan a disminuir las inflamaciones o heridas.

Y si los chimpancés lo aplican con otros integrantes de su comunidad podría ser porque ellos también son capaces de tener empatía por sus semejantes.

