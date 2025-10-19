Lo que necesitas saber: De acuerdo con el ministro chino, estos ciberataques comenzaron desde el 18 de abril de 2023, cuando Estados Unidos intervino las computadoras del centro de datos.

Con la novedad de que China denunció a Estados Unidos de realizar ciberataques contra su Centro Nacional de Servicios Horarios, la agencia encargada de transmitir la hora estándar en todo el país.

Ciberataque // Foto: Getty Images

China denuncia ciberataques de Estados Unidos

Si ya se veía difícil que China y Estados Unidos llegaran a un acuerdo debido a los aranceles de Trump, ahora la cosa se complica aún más.

Resulta que el gobierno chino reveló que cuenta con pruebas “irrefutables” de que el gobierno estadounidense ha lanzado ciberataques en su contra (como el ataque al C5 en México).

Mediante la plataforma WeChat, el Ministro de Seguridad Estatal chino acusó directamente a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de infiltrarse en los celulares del centro para obtener información clasificada.

De acuerdo con el ministro, estos ciberataques comenzaron desde el 18 de abril de 2023, cuando la agencia estadounidense intervino las computadoras del centro de datos.

Ciberataque // Foto: Getty Images

¿Qué ha dicho Estados Unidos al respecto?

Por el momento, el gobierno de Trump no ha respondido a las acusaciones y, como te lo adelantábamos, todo esto sucede justo cuando ambos países se encuentran en tensión por la crisis comercial.

A ver si en la reunión próxima que tendrán Donald Trump y Xi Jinping, en Corea del Sur, hablan acerca de los ciberataques… además del tema principal que serán los aranceles y la guerra económica.