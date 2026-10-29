Tras el choque de trenes en Toledo, España, que dejó al menos 68 personas sin vida, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que siete mexicanos resultaron heridos y hasta el momento uno se encuentra desaparecido.

Lo que necesitas saber: Al momento del accidente, siete mexicanos que viajaban a bordo de los trenes resultaron heridas por lesiones leves y ya fueron dadas de alta.

Seguramente se enteraron del choque de trenes en Toledo, España, que dejó al menos 68 personas sin vida. Bueno, la situación aún está dando de qué hablar, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que siete mexicanos resultaron heridos y hasta el momento uno se encuentra desaparecido.

Foto: @interiorgob.

Siete mexicanos heridos y uno desaparecido tras choque de trenes

Uno de los peores accidentes ferroviarios del año ocurrió este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, y más allá de contarte sobre la situación (acá lo hacemos), hay una actualización importante para nuestro país…

Mediante un comunicado, la SRE reveló que siete mexicanos que viajaban a bordo de los trenes resultaron heridas por lesiones leves y ya fueron dadas de alta.

Desafortunadamente, otro connacional se encuentra desaparecido. Aunque las autoridades no dieron más información, en redes se ha compartido una imagen buscando a Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años.

Nuevo incidente ferroviario en Toledo

Tan solo un día después del choque de trenes en Toledo, se registró un nuevo incidente que dejó atrapados en un túnel de El Regajal a 454 pasajeros.

El tren 6775 Murcia-Valladolid tuvo un problema con la línea eléctrica, por lo que tuvo que detener su marcha. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y se realizó el transbordo de pasajeros a otro tren.

Esta nueva situación vuelve a poner en la mira a Toledo y enciende las alarmas internacionales por los accidentes ferroviarios en España.