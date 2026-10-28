Lo que sabemos del choque de trenes en Toledo, España

Un tren AVE chocó con un tren de Iryo cerca de Urda en Toledo dejando un saldo de más de 30 personas fallecidas.

Lo que necesitas saber: Un tren AVE chocó con un tren de Iryo cerca de Urda en Toledo.

La noticia del choque de trenes en Toledo, España, ya le dio la vuelta al mundo por su magnitud. Si bien el presidente de Castilla-La Mancha confirmó el saldo preliminar de al menos 30 personas fallecidas, medios internacionales como El País citan a fuentes que indican más de 60 fallecidos.

También fuentes del gobierno citadas por El País explican, por lo pronto, que el choque de los trenes sucedió presuntamente por un error humano.

Foto: @garciapage.

¿Qué sucedió? Un tren AVE chocó con un tren de Iryo cerca de Urda en Toledo. Y lo que se sabe es que este último había detectado una incidencia en el sistema de señalización cuando pasó el accidente. Aunque hay que esperar el avance de las investigaciones.

Choque de trenes en Toledo, España

En total, más de 540 personas iban a bordo de los dos trenes que chocaron la mañana del miércoles 28 de octubre cerca de Urda —a la altura de la estación que lleva el mismo nombre y está ubicada en Toledo.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, dio a conocer que se trató de un tragedia en la que murieron, al menos, 30 personas.

Foto: @interiorgob.

Aunque medios internacionales citan fuentes del gobierno que indican que las personas fallecidas serían más de 60.

García-Page también confirmó que hay 58 personas hospitalizadas y 15 de ellas muy graves, mientras la Guardia Civil y servicios de emergencia trabajan en labores de rescate y atención.

Foto: @interiorgob.

Además de orientar a los familiares de primera grado de las víctimas de este accidente de trenes.

“Son momentos muy duros en los que quiero agradecer el trabajo que están realizando los servicios de seguridad y sanitarios, así como la ayuda que están prestando también comunidades autónomas vecinas”, compartió García-Page.

A la comunidad mexicana en España

La Embajada de México en España compartió un mensaje en redes sociales para orientar a las familias o la comunidad mexicana en este país.

Primero, al compartir el teléfono habilitado por Renfe (la empresa pública dedicada el transporte de trenes de pasajeros y mercancías en España): 900 101 020 dentro del Plan de Asistencia a las Víctima de Accidentes.

Y si alguien está interesado en asistencia consular, hay que contactar al teléfono: +34 660 862 625.