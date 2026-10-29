Lo que necesitas saber:

Estos ciberdelincuentes se mueven de diferentes maneras, pero una de ellas consiste en publicar fotografías de boletos, reservaciones de hotel, itinerarios de vuelos y comprobantes de compra fakes.

¿Pensabas ir a la F1, pero comprando tu entrada en reventa? Ponte pilas, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó sobre posibles fraudes en la venta de boletos para el Gran Premio de México, pero no solo en eso, sino también en hospedajes, paquetes turísticos y servicios de transporte, difundidos en redes sociales, sitios web no oficiales y plataformas de reventa.

Por medio de la Policía Cibernética, la dependencia advirtió que los delincuentes aprovechan la demanda que tiene el evento y ofrecen entradas y servicios atractivos, con promociones, según ellos, de “última hora”, con el objetivo de engañar a los aficionados y obtener dinero, información personal o bancaria.

¡Ojitoo! SSC alerta sobre fraudes en boletos y hospedajes para la F1
Foto: Pexels

Así funciona su modus operandi

Estos ciberdelincuentes se mueven de diferentes maneras, pero una de ellas consiste en publicar fotografías de boletos, reservaciones de hotel, itinerarios de vuelos y comprobantes de compra fakes.

Para generar confianza con la víctima, los delincuentes usan perfiles con nombres, imágenes y logotipos de empresas reales, pero después de que les depositan el dinero, dejan de responder.

¿Y con los boletos cómo te estafan? Los compradores pueden recibir entradas alfas, duplicadas o incluso algunas que ya fueron utilizadas.

Además, los estafadores han identificado habitaciones cercanas al autódromo y solicitan un anticipo para confirmar reservaciones inexistentes. También ofrecen paquetes turísticos que prometen acceso al evento, alojamiento y traslados que nunca contrataron.

Una de las estafas que se han presentado consiste en anunciar vuelos, viajes en autobús y transportes privados que van a la CDMX. En este caso, los vendedores piden pagos o datos personales bajo el argumento de confirmar las reservaciones y después desaparecen o entregan comprobantes falsos.

Cómo llegar al México GP 2026
Foto: Mexsport

Las recomendaciones que emite la SSC

Ante estos casos de estafa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó adquirir boletos solo en plataformas, sitios oficiales o distribuidores oficiales. En el caso de las agencias y establecimientos de viaje, verificar su existencia y reputación y confirmar directamente con las aerolíneas y empresas de autobuses los servicios ofrecidos.

Además, pidió desconfiar de los precios excesivamente bajos y promociones que presionen a los compradores para pagar de inmediato, evitar transferencias. y no compartir datos bancarios.

Para recibir orientación o reportar actividades sospechosas en internet, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

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Cinéfilo, fan de la lucha libre y creyente de que la verdad siempre va primero. Me gusta contar las cosas con humor, sin perder de vista lo importante.

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