Primer año de gobierno de Sheinbaum: Homicidios a la baja, pero no la violencia

Lo que necesitas saber: Si bien los homicidios dolosos disminuyeron en los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, lo cierto es que quedan delitos por atender y también en lo local, como en Sinaloa.

¿La violencia en México disminuyó durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum? Esa es una de las preguntas recurrentes que por aquí intentamos responder, tomando en cuenta distintos indicadores como los homicidios dolosos.

Todo en contexto de que el gobierno de Claudia Sheinbaum llega a su primer año —después de una elección histórica que colocó a una mujer como presidenta de México—, por lo que es importante revisar qué tanto ha sucedido en este periodo.

Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro.

Homicidios dolosos a la baja en el primer año de Gobierno de Sheinbaum

Los homicidios en México están clasificados en tres tipos: doloso, culposo y feminicidio —este último corresponde a una categoría de género que tipifica el asesinato de mujeres en condiciones de extrema violencia y por el simple hecho de ser mujer.

En cuanto al homicidio doloso este ocurre cuando la muerte de una persona es causada de manera intencional, con dolo. En cambio, el homicidio culposo es aquel cuya causa es por negligencia o imprudencia, sin que exista una intención de matar como en el doloso.

Foto: SESNSP

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se encarga de llevar un registro, clasificación y reporte de este tipo de delitos de manera mensual y anual.

De esta manera, en Sopitas.com decidimos tomar como indicador el delito de homicidios dolosos para saber qué ha sucedido en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, que reportó una disminución importante.

EPN, AMLO y Sheinbaum: primer año de gobierno

Antes de irnos con la información, es importante mencionar que el inicio de estos tres sexenios sucedieron en distintos contextos, aunque una constante ha sido la crisis de violencia mantenida desde el gobierno de Felipe Calderón.

Y es que durante los seis años de gobierno de Felipe Calderón, los homicidios en México fueron al alza, hasta casi duplicarse, pasando de los 70 mil 899 homicidios entre el 2000 y 2006 —con Vicente Fox— a 132 mil 65.

Foto: Jorge Lezama-Cuartoscuro.

Eso no es todo, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) indica que mientras en 1990 se reportó una tasa de 17 por cada cien mil habitantes —y en 2007 se mantuvo un mínimo histórico de 8; en 2017 la tasa de homicidios fue de 26 por cada cien mil habitantes, marcando un nuevo récord histórico.

Dicho esto, nosotros revisamos los primeros 11 meses de gobierno de EPN, AMLO y Claudia Sheinbaum. ¿La razón?

Hasta el corte del 30 de septiembre, el SESNSP no ha publicado la información de este mes con respecto a homicidios dolosos y aún queda por saber qué sucede en octubre.

Claudia Sheinbaum

En el caso de los primeros 11 meses de gobierno de Sheinbaum —de octubre de 2024 a agosto de 2025—, su gobierno reportó 23 mil 917 homicidios dolosos.

Foto: Presidencia.

AMLO

Si sólo consideramos los primeros 11 meses del gobierno de AMLO —en el periodo de diciembre de 2018 a octubre de 2019—, los homicidios registrados fueron 31 mil 801.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

EPN

Los primeros 11 meses de gobierno de EPN —de diciembre de 2012 a octubre de 2013— se registraron 16 mil 849 homicidios dolosos.

Foto: Cuartoscuro.

¿Qué pasó en el periodo 2023-2024?

Ahora bien, si comparamos los últimos 11 meses del gobierno de AMLO con los primeros 11 meses del gobierno de Sheinbaum también encontramos una disminución de los homicidios dolosos.

Foto: José Betanzos-Cuartoscuro.

Entre octubre de 2023 y agosto de 2024, en el gobierno de AMLO se registraron 27 mil 229 homicidios, en tanto que en los 11 meses de gestión de Sheinbaum fueron 23 mil 917. Es decir, el 12.1%.

Otros delitos

Seguimos con el mismo periodo de octubre de 2023 a agosto de 2024 y octubre de 2024 a agosto de 2025 —el primero corresponde al gobierno de AMLO, el segundo al de Sheinbaum.

Foto: SESNSP

El secuestro y los feminicidios registraron una disminución del 16.1 y casi 17%, respectivamente. Sin embargo, la extorsión subió o se mantuvo casi igual que el periodo anterior, pasando de los 9 mil 648 casos a 9 mil 747.

¿Por qué no es total la disminución de la violencia?

Porque la situación y los contextos no son los mismos en todos los estados. Basta observar el caso de Sinaloa.

Tan sólo en 2019, Sinaloa registró 896 homicidios dolosos. En 2024, 994, y en lo que va de 2025 —con corte hasta agosto mil 182, en medio de la crisis de violencia por el enfrentamiento de cárteles.

O Baja California Sur que ha experimentado picos de violencia, pasando de 84 homicidios dolosos en 2019 a 69 en 2024 y 96 de enero a agosto de 2025.

Además de que la extorsión aumentó o sigue sin un cambio sustancial en sus cifras.

Si bien lo observado durante los primeros 11 meses de gobierno de Sheinbaum resulta un avance, lo cierto es que siguen delitos y estados por atender, además de las poblaciones en las que impactan.