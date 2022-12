Uhhh, pues qué campañota se aventaron los que quieren desprestigiar al Metro. Tanto que hasta tumbaron el tramo elevado de la línea 12…

Bueno, de acuerdo con la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, lo de la campaña desprestigio nomás aplica para los recientes imprevistos que se reportan en redes en el servicio del Metro. Ya saben: incendios espontáneos, falta de trenes, evidente falta de mantenimiento. Cositas que, no es que no existan, pero que se exageran un poco… según Sheinbaum.

“Yo quiero decir que el Metro, más que problemas, ha tenido una campaña en contra”, aseguró la funcionaria.

Foto: @Elder_Tapia

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la campaña no es para pegarle a ella, sino al propio Sistema de Transporte Colectivo… pero no le hace: aunque la bronca no sea contra su persona (y, sobre todo contra sus intenciones presidenciales)., su administración se rifará como las grandes para fortalecer servicio de transporte.

Uno de los primeros pasos para tratar de mejorar la imagen y servicio del Metro es crear el llamado “Plan Maestro del Metro”. Según Sheinbaum, éste quedará listo para el 2023 y tendrá como objetivo vincular a la limusina naranja con los otros servicios de transporte en la CDMX (Metrobus, Cablebus, Trolebús y RTPs).

Foto: Joyce García-Cuartoscuro.

“La idea es que esto se lo dejemos al gobierno que viene, no solamente en términos de nuevas líneas, sino programas de mantenimiento mayor, programas de renovación de trenes”, señaló Claudia Sheinbaum en el evento en el que presentó al Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual tendrá como primer trabajo, precisamente, crear dicho “Plan Maestro del Metro”.

Otro objetivo del Consejo Consultivo del Metro será analizar y determinar si se necesitan más líneas. Y, si es el caso, señalar “qué es lo que se tendría que hacer, cómo se tendría que hacer y las opciones de financiamiento que podrían tener y ya que se tome, posteriormente así se entra en una condición distinta”.

Getty Images

El consejo está conformado por exdirectores y especialistas que le saben bien a Metro… y, por ello, saben bien (o más o menos) cómo debe ser el sistema de transporte colectivo del futuro.

Por cierto, hace unos días Claudia Sheinbaum informó que la Línea 12 del Metro podría regresar a funciones mediados de enero próximo. No toda la línea, tampoco se emocionen. Nada más el tramo subterráneo, porque el elevado no tiene para cuándo.