Videos falsos que suplantan la identidad de Sheinbaum y cómo no caer en las estafas

Lo que necesitas saber: Los videos falsos de Claudia Sheinbaum promoviendo supuestas plataformas para ganar dinero siguen rolando en los whats de las familias mexas.

Ya tiene rato que la misma presidenta Claudia Sheinbaum alertó de videos falsos que suplantan su identidad para defraudar a la gente mediante inversiones y programas sociales falsos.

De hecho, estos videos falsos —hechos hasta con inteligencia artificial— siguen rolando en redes, especialmente en WhatsApp. Y para que nadie agarre en curva a tus papás, abuelitos o a ustedes mismos, por acá les dejamos algunos de los casos y cómo evitar caer en el engaño.

Foto: GIFER

Videos falsos que suplantan la identidad de Sheinbaum

La falsa plataforma de inversión en el mercado

“La plataforma lo hace todo por ti, analiza el mercado, identifica oportunidades. Invierte de forma automática y segura. Este no es un experimento es una herramienta respaldada por expertos nacionales e internacionales, diseñada especialmente para nuestra gente, ese proyecto es parte del nuevo México que estamos construyendo”.

Acá un fragmento de un video falso —hecho con ayuda de la inteligencia artificial— que utiliza la voz e imagen de Claudia Sheinbaum para invitar a la gente a depositar su dinero en un supuesto proyecto que promete ganancias en tan sólo un día.

A finales de septiembre, la audiencia de Aristegui Noticias compartió y denunció este video falso del que les contamos —y que, la neta, se ve muy elaborado porque logra machar la voz e imagen de la presidenta.

Una supuesta inversión en Pemex

Chance este video ya se lo toparon sus papás. La misma Sheinbaum habló de él: “Es absolutamente falso”.

Foto: Fox

Se trata de otra deepfake (un contenido multimedia falso como videos o audios) que usa la imagen de Sheinbaum para “invitar” a la gente a que invierta en supuestos bonos de Pemex y que estuvo rolando recio en redes en el verano del 2025.

Un supuesto programa social

Este no es un video, pero lo ponemos en la lista porque se trata de un mensaje que estuvo rolando en los whats de las familias mexas con todo y un enlace sospechoso “invitando” a mujeres de 18 a 63 años a que se registraran a un nuevo programa social.

Se trataba de “Bono Mujeres” —el cual no existe— y pues… el mensaje indicaba a la gente a abrir un enlace o link de una página también fake (falsa) para empezar de lleno con el fraude.

Foto: @GuardiaEstatalCibernetica

Acá vale recordar que el único programa social para mujeres que tiene habilitado el gobierno de México es el de Pensión Mujeres Bienestar, que aplica en las edades de entre 60 a 64 años.

Cómo evitar caer en las estafas de los deepfakes

Por acá tomamos info del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y del desaparecido INAI que paso a pasito nos indican cómo reconocer videos falsos o deepfakes y, de esta manera, evitar caer en alguna estafa.

Si bien aunque cada vez los videos falsos son un poco más elaborados, no es imposible identificarlos:

Échale un buen ojo a la imagen: hay que fijarnos si en los videos hay sombras o las voces no machan o están sincronizadas con el movimiento de los labios, gestos y el parpadeo, pues una persona suele parpadear entre 2 y 8 segundos.

Observa los detalles: sí, en extremidades como las manos de las personas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial todavía no está tan afinada para reproducir detalles como los 5 dedos de las manos de una persona o las comisuras de los labios, que suelen aparecer desdibujadas. Así como el reflejo de los lentes y no se diga las miradas que suelen estar perdidas.

Desconfía de títulos sensacionalistas: sí, si en corto ofrecen ganancias y beneficios de manera muuuuy fácil, hay que desconfiar. Como en el caso de las supuestas plataformas de inversión que vende de una manera muy fácil la obtención de dinero.

Checa la duración del video: usualmente, los videos falsos son de corta duración porque es más fácil ocultar los errores que se puedan ir al intentar machar el audio con la imagen.

Usa el sentido común: el más poderoso de los tips. Por ejemplo, en los videos fakes de Sheinbaum, es inverosímil que una presidenta o presidente pidan a la población invertir en un proyecto que… además, no existe. Por otra parte, si la información les causa curiosidad, rechéquenla como la de los supuestos programas sociales para mujeres a partir de los 18 años. ¿En verdad existen?

Y este último es clásico: si reciben un mensaje sospechoso o del que no están seguro, mejor no lo compartan como algo verídico y antes, sigan los pasos de los que ya les platicamos.

Apps para verificar

Si se trata de fotos, lo mejor es usar Google Images o Imágenes para rastrear de dónde salió y las fuentes.

En cuanto a los videos, pueden utilizar InVID WeVerify Vera.ai que analiza videos y sus fotogramas.