Lo que necesitas saber: Esta caída estuvo tan ruda que tuvieron que asistir paramédicos y protección civil al lugar para atender a 18 personas que resultaron lesionadas.

Nuevamente se registró la caída de unas gradas colocadas para la foto de generación de estudiantes universitarios, aunque este accidente no se repitió en la IBERO, sino que ocurrió en la Universidad Veracruzana.

Caída de gradas en universidad // X:@RaulGtzNR

Colapsan gradas en foto de generación de la Universidad Veracruzana

Y no, no es broma. La misma situación que vivió hace unos días la IBERO ocurrió en la Universidad Veracruzana, pues colapsó la estructura metálica —colocada de manera temporal— en la que estudiantes se tomarían su foto de generación.

Mediante un comunicado, la universidad informó que se activaron los protocolos de emergencia debido a este accidente en la Facultad de Derecho.

Caída de gradas en universidad // X:@RaulGtzNR

Personas lesionadas recibieron atención médica

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos de los estudiantes recibiendo atención médica y cómo algunos tuvieron que ser trasladados en camillas.

Y, bueno, dentro de lo que cabe, la situación no pasó a mayores, pues la universidad informó que todas las personas lesionadas se encuentran estables.

Esperemos que esta sea la última vez que se registre un accidente de este estilo y se tomen acciones para lograr buenas fotos de generación.