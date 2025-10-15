Lo que necesitas saber: María Elena Álvarez-Buylla acusó tergiversación de la información y un asedio político. Aunque, el dato de las irregularidades en el proceso de extinción de 4 fondos del Conacyt lo reportó la ASF.

María Elena Álvarez-Buylla acusó, en una carta dirigida al pueblo mexa, un asedio mediático en su contra por el caso de irregularidades durante su trabajo como directora del entonces Conacyt; actualmente, Conahcyt.

La gran bronca de este caso es que buena parte de la información sobre estas irregularidades (más de 57 millones de pesos por aclarar en 2021) quedó registrada en uno de los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Foto: GIFER

Y pues la cosa no queda ahí porque, de acuerdo con Milenio, existe una denuncia por parte de la ASF por posibles malos manejos en el Conacyt ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Irregularidades detectadas en el Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla

Antes de irnos con la denuncia y la respuesta de María Elena Álvarez-Buylla, les contamos rápido qué pasó con la Auditoría:

Resulta y resalta que la ASF revisó con lupa la chamba del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la gestión financiera o el manejo del dinero para la extinción de 4 fondos institucionales.

Foto: @ElenaBuylla

Chance ustedes se acuerdan porque no tiene mucho tiempo que sucedió: la desaparición de fondos o fideicomisos que, de acuerdo con el gobierno de AMLO, eran cuestionables por las malas prácticas que se ejercían sobre ellos.

Y en la lista de esta polémica cepillada contra la corrupción entraron los fideicomisos del Conacyt.

¿Qué encontró la Auditoría?

Que faltaban 57 millones 651 mil 970 pesos por aclarar, en medio de irregularidades relacionadas con los servicios que el Conacyt contrató para llevar a cabo la extinción de los fondos.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación encontró que el FORDECYT-PRONACES (Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación) comprometió 97 mil 616 pesos después del límite de la asignación de recursos.

O el hecho de que el Conacyt no tenía cómo comprobar que se habían llevado a cabo ciertos servicios especializados y profesionales contratados a distintos “prestadores de servicio“.

En resumen: la ASF detectó irregularidades —que van desde la duplicación de archivos o inconsistencias en las fechas en que se debía llevar a cabo determinado servicio— en los pagos por los servicios y que el Conacyt no pudo comprobar.

De acuerdo con Milenio, este es un dato extra que no está en el informe de 2021 de la ASF con respecto al Conacyt, en otra entrega sobre el tema, las irregularidades alcanzarían los más de 400 millones de pesos durante la gestión de Álvarez-Buylla.

Una denuncia en la FGR

Milenio también reveló que existe una denuncia por posibles malos manejos en Conacyt.

La denuncia está relacionada con la auditoría que les acabamos de contar y fue presentada por la misma ASF ante la FGR que supuestamente tiene una carpeta de investigación “contra quien resulte responsable”.

La respuesta de la exdirectora del Conacyt

En un comunicado publicado el martes 14, Álvarez-Buylla acusó que esta información forma parte de un asedio mediático “sincronizado”.

Y se refirió al contrato con una empresa por 52 millones de pesos. En este caso, explicó la exdirectora del Conacyt, se aplicó una sanción porque la compañía en cuestión no entregó los comprobantes de los servicios de manera adecuada.

Foto: @ElenaBuylla

¿Qué más? Que su nombre no aparecía en este proceso sancionatorio —así le dicen— y que al quite tuvieron que entrar el Órgano Interno de Control y la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo para arreglar el asunto.

O sea, al final, reconoció que existieron irregularidades, peeeeeero que en su momento el Conacyt supuestamente chambeó para arreglar la situación.

¿Ustedes qué dicen de este caso? Si quieren echarle un ojo a detalle a la auditoría de 2021, acá les dejamos el enlace.