¡Wow! Otros 100 combatientes de Conafor llegan a Canadá para ayudar con los incendios

Desde inicios de julio, el oeste de Canadá (junto con algunos estados vecinos de Estados Unidos) ha registrado temperaturas extremas por una ola de calor inédita y que ha cobrado la vida de personas y ha provocado varios incendios, que a su vez, han puesto en jaque al equipo de bomberos y combatientes canadienses.

El pasado 17 de julio llegó al Aeropuerto de Toronto un contingente de 101 combatientes mexicanos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y este 25 de julio un nuevo grupo de 100 combatientes llegaron a la Columbia Británica en Canadá, siendo recibidos por la cónsul mexicana Berenice Díaz.

De acuerdo con la Conafor, el personal ya fue asignado a la población de Osoyoos, ciudad perteneciente a una reserva india que se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

El primer contingente del personal mexicano enviado fue repartido a donde más se necesitaba: 3 brigadas al distrito de Kendra y dos más al distrito de Red Lake.

La Comisión Nacional Forestal explica que las brigadas construyeron su propio campamento en donde ellos preparan sus alimentos con los insumos que llegan vía aérea cada tercer día. Debido a las condiciones del terreno no pueden entrar vehículos.

Una vez que los combatientes se instalaron, las brigadas trabajan bajo el mando de los Jefes de Fire-Ranger asignados a la provincia de Ontario. Entre las actividades que realizan se encuentra el aseguramiento de la línea de control del fuego. Esto se hace rastreando los puntos de calor para hacer la liquidación total.

En algunos incendios, los combatientes de Conafor recogen el material utilizado para la lucha contra el fuego como mangueras y equipo de uso de agua.

Wild view of the countrywide impact, including today’s severe haze in NYC, of the smoke from fires out west & Canada. pic.twitter.com/P8JpOcCgcP

— Jack Cohen (@itsjackcohen) July 20, 2021