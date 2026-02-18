Lo que necesitas saber: Aunque se reportó un brote, el INE asegura que se trata sólo de un caso aislado de sarampión

El sarampión sigue siendo una amenaza como para no bajar los brazos y en el Instituto Nacional Electoral ya lo comprobaron. Oh sí, se confirmó un caso de sarampión al interior del INE y de inmediato comenzaron a tomar medidas sanitarias que nos recuerdan mucho a los tiempos de la pandemia.

Foto: Secretaría de Salud (Facebook)

Confirman caso de sarampión en el INE

Comenzó todo con informes extraoficiales en redes sociales, donde se hablaba de un brote al interior del Instituto. El INE no tardó en sacar comunicado confirmando el caso, pero aclarando que únicamente se presentó un contagio de sarampión entre su personal.

“La salud y el bienestar de quienes laboran en el Instituto son una prioridad permanente, por lo que se trabaja diariamente para mantener un entorno laboral seguro y con la aplicación responsable de medidas de prevención sanitaria, actuando con prudencia, oportunidad y apego a las recomendaciones médicas”.

Foto: “INE México” (Facebook)

Adoptan medidas sanitarias que nos recuerdan un poco a la pandemia

Y claro, ante la situación, se tomaron ya medidas sanitarias parecidas a los tiempos del COVID, como el uso de gel antibacterial al entrar y salir, sana distancia, uso de cubrebocas y una campaña de vacunación para que todo el personal esté protegido.

También se dio la instrucción de que en caso de algún síntoma o haber estado en contacto con alguien con sarampión, hay que reportarlo e ir a consulta médica.

Y ahí no para el asunto, pues igualmente implementarán home office durante cinco días, acudiendo nomás las personas cuya presencia sea estrictamente necesaria, y un censo en las distintas áreas para la detección oportuna de posibles síntomas.

La mencionada jornada de vacunación se realizará este mismo 19 de febrero en Tlalpan: “Para el Instituto estas acciones tienen un carácter estrictamente preventivo. Hasta el momento no se tiene registro de nuevos casos dentro de las instalaciones”.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Claro ejemplo de que lo mejor es ir a vacunarse (AQUÍ te contamos dónde y cómo) para no tener que regresar a esas medidas sanitarias que nos dejaron un trauma hace unos años. Por cierto, ¿tú sabes qué hacer en caso de un brote? Te contamos en este enlace.