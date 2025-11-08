Lo que necesitas saber: La consulta de revocación de mandato se haría el mismo día que las elecciones intermedias, donde se elegirán diputados, gobernadores y jueces

Por si no estás de acuerdo con el trabajo de Claudia Sheinbaum, quizá esto te interese. Todo apunta a que la consulta para saber si la población quiere que siga o no como Presidenta, la famosa revocación de mandato, se hará en 2027.

La cosa es que Morena busca que se haga en plenas elecciones intermedias ese año y no como una consulta separada. ¿Eso es bueno o es malo?

Foto: Presidencia.

Morena propone revocación de mandato para Sheinbaum en 2027

Sucede que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados lanzó una iniciativa de reforma, para que la revocación de mandato de Sheinbaum se haga el mismo día de las elecciones intermedias de 2027.

Esto es, en lugar de hacer una consulta exclusivamente para preguntarle a la gente si quieren más de Sheinbaum o que le llegue, la gente votará por esto el mismo día que emita su voto para elegir diputados, gobernadores y jueces.

Conferencia Claudia Sheinbaum // Captura de pantalla

¿Por qué Morena quiere que la revocación de mandato de Sheinbaum sea el mismo día que las elecciones?

Según dicen, en Morena solo les preocupa que la revocación de mandato se use más como un evento para promocionar al Presidente o Presidenta en turno, que para realmente saber si la población quiere que siga en la silla o no.

Argumentan que con esto se ahorrarían recursos del INE, pues al hacer todo en el proceso electoral, no habrá que instalar casillas otro día ni imprimir más boletas para la pura pregunta.

La cosa es que ya hay quien ve con malos ojos esto. Hay voces como la del analista político Jorge Alcocer (en entrevista con Aristegui Noticias), que siente que Morena solo busca que el nombre de Claudia Sheinbaum esté en la boleta para las elecciones de 2027, lo cual ayudaría a las y los candidatos del partido.

Vaya, que si vas a votar con la intención de que Sheinbaum siga como Presidenta, lo más seguro es que eso te haga votar por diputados y diputadas de Morena.

Foto: Presidencia.

También es probable que busquen que más gente participe, porque con la consulta de revocación de mandato de AMLO no hubo la participación esperada.

¿Entonces ya es un hecho que la revocación de mandato de Sheinbaum se votará en 2027?

No, pero prácticamente sí. La iniciativa de Morena se votará este mismo lunes, 10 de noviembre, y como ya tienen la mayoría necesaria para aprobar casi todo lo que se les antoje, seguro se hará realidad.

De hecho, la Consejera del INE Carla Humphrey ya lo tiene en mente: “En el 2027, al parecer, tendríamos que hacer el mismo día también la revocación de mandato. Estaríamos ante 17 gubernaturas, 30 congresos estatales locales, la Cámara de Diputados y Diputadas, por supuesto, algunas presidencias municipales, pero además la revocación de mandato y todo el poder judicial”, dijo durante una mesa de análisis, según cita Reforma.