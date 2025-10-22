Lo que necesitas saber: El exgobernador aseguró que terminó su partido a las 8:00 de la mañana, antes de que iniciara la reunión a las 10:00.

Cuauhtémoc Blanco ya salió a decir que no andaba jugando pádel en una sesión remota… y aunque todos esperábamos una disculpa, pues nomás aclaró que andaba haciendo ejercicio por el bienestar de su corazón.

Sesión remota de la Comisión de Presupuesto // Captura de pantalla

Cuauhtémoc Blanco responde tras ser exhibido jugando pádel en sesión

Apenas un día después de que fuera cachado jugando pádel en plena sesión de la Comisión de Presupuesto, Cuauhtémoc Blanco ya salió a desmentirlo…

Porque ni aun con todas las pruebas en su contra, el diputado reconoció jugar en plena sesión. Y aunque en la transmisión se le escucha agitado y sonidos de raquetazos, asegura que su partido terminó dos horas antes de la sesión.

En la entrevista compartido por el periodista Juan Ortíz, Cuauh también dejó muy claro que andaba echando la reta porque después de taaanto chambear en la política, necesita hacer ejercicio por su corazón.

“Después de nueve años que estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio”, comentó.

Y no, no se conectó nomás por la asistencia…

Pa rematar, el diputado dice que no se conectó a la sesión nomás por la asistencia, solo que como andaba en un lugar sin señal… pues por eso se conectó desde su celular.

“Yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen”, declaró. En fin, así los políticos de México.