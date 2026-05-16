La relación entre México y Estados Unidos acaba de entrar en otro capítulo bastante tenso. Y sí, todo apunta a que la administración de Donald Trump quiere endurecer todavía más su estrategia contra el narcotráfico… pero ahora enfocándose directamente en funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles.

Según información publicada por The New York Times, fiscales estadounidenses recibieron instrucciones para aumentar las investigaciones y acusaciones contra políticos y funcionarios de México relacionados con grupos criminales.

Foto: @WhiteHouse

“No podría importarme menos si se ofenden”

De acuerdo con el reporte, el subfiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, pidió a fiscales triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos corruptos que —según sus palabras— “usan su poder y sus cargos para encubrir terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”.

Pero lo que más llamó la atención fueron las declaraciones que soltó después: “Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”.

Y todavía remató con: “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la guinda del pastel para nosotros”.

Todo ocurre después del caso Rocha Moya

Estas nuevas instrucciones llegan apenas dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York acusaran a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos de colaborar con el Cártel de Sinaloa y luego de que Enrique Díaz y Gerardo Mérida ya se entregaran a autoridades de EU.

El caso ya había generado bastante polémica, pero ahora tomó más fuerza tras la muerte de dos agentes de la CIA en territorio mexicano, situación que abrió cuestionamientos sobre el nivel de operación de agencias estadounidenses dentro de México y posibles conflictos constitucionales.

Además, la narrativa oficial ha cambiado varias veces. Primero se dijo que los estadounidenses estaban en labores de capacitación, luego que participaban en operaciones de campo y finalmente se confirmó que pertenecían a una agencia de inteligencia.

Foto: @rochamoya_

¿Van a acusarlos de terrorismo?

Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos todavía no anuncia formalmente cargos por terrorismo contra funcionarios mexicanos, varios integrantes de la administración dejaron claro que el caso de Rocha Moya podría no ser el único.

Durante una audiencia en el Senado, Terrance C. Cole declaró que los funcionarios que colaboran con el narcotráfico son “igual de responsables” de la muerte de estadounidenses por el tráfico de drogas.

Y considerando que desde hace meses Washington ha insistido en catalogar a algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, todo indica que la presión política y judicial apenas va empezando.

Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum todavía no responde oficialmente a las declaraciones filtradas por el diario estadounidense.