Lo que necesitas saber: Elementos de la Guardia Nacional desplegaron operativos junto a policías estatales y municipales para tratar de mantener el orden y evitar accidentes.

Tal parece que a los motociclistas poco les importó que este año Acapulco no concediera los respectivos permisos para llevar a cabo el ya conocido Acamoto, pues desde este jueves cientos de turistas comenzaron a arribar al puerto circulando por la Costera Miguel Alemán y distintas playas del municipio.

¿Siempre sí hubo Acamoto? Motociclistas llegan a Acapulco pese a falta de permisos

Desde hace meses la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que no existía ninguna solicitud formal para realizar el evento y que, aun así, no se aprobaría debido a temas de seguridad, principalmente por los accidentes, desmanes y bloqueos que se han registrado en ediciones anteriores.

Pero pues al parecer eso no fue suficiente para detener a los bikers, porque este fin de semana las redes sociales se llenaron de videos donde se puede ver a miles de motociclistas llegando a la Costera para comenzar con el ambiente que año con año invade Acapulco durante estas fechas.

Foto: @JLMNoticias

Ante esto, elementos de la Guardia Nacional desplegaron operativos junto a policías estatales y municipales para tratar de mantener el orden y evitar accidentes, aunque desde la primera noche el caos ya comenzaba a notarse.

Y es que además de los detenidos, motos enviadas al corralón e infracciones por distintas faltas al reglamento, en redes también comenzaron a circular videos donde varios asistentes aparecen consumiendo bebidas alcohólicas sobre vialidades, banquetas y distintos puntos de la Costera mientras el tráfico seguía avanzando entre motos, música y arrancones.

Pero eso tampoco frenó el ambiente, pues en varios clips también se observa cómo algunos motociclistas comenzaron a realizar acrobacias y maniobras peligrosas sobre las principales avenidas del puerto. Debido a esto, autoridades decidieron cerrar algunos carriles centrales para impedir estas prácticas.

Sin embargo, la situación comenzó a calentarse cuando algunos asistentes presuntamente comenzaron a confrontar a elementos de seguridad, por lo que incluso se reportó el uso de gas lacrimógeno en ciertas zonas para dispersar a varios grupos.

Hasta el momento y según información de la caseta de la Autopista del Sol, en el tramo La Venta-Acapulco, durante el primer día arribaron alrededor de 855 motociclistas, cifra que podría seguir aumentando conforme avance el fin de semana.

Por ahora se espera que continúen los filtros de seguridad, revisión de documentos y recortes a la circulación en varias zonas del puerto para intentar evitar accidentes y proteger tanto a turistas como habitantes.

Aunque oficialmente el Acamoto no tenía autorización este año, la realidad es que Acapulco ya volvió a llenarse de motores, caravanas y motociclistas que prácticamente hicieron el evento por cuenta propia… y apenas va empezando el fin de semana.