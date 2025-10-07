El Cutzamala a más del 90% y, ¿qué pasaría después de alcanzar su máxima capacidad?

Lo que necesitas saber: La idea sería enviar más cantidad de agua del Cutzamala a CDMX, entre otras acciones.

Verdaderamente, Tláloc dijo “a mis chavos nadie me los deja sin agua”. Y con corte al 5 de octubre de 2025, el Sistema Cutzamala llegó al 92.5% de su capacidad de almacenamiento.

Según el gobierno de CDMX, chance la capacidad de almacenamiento del Cutzamala llegue al 100% al cierre de la temporada de lluvias.

Foto: @yoamovalledebravo-sistemamexiquense.mx.

El Cutzamala a más del 90% de su capacidad

El 5 de octubre pero de 2024, la capacidad de almacenamiento del Cutzamala era del 62.3%, en medio de las expectativas de una posible recuperación hacia 2025 —después de una temporada de sequía pero también del envío histórico de agua de este sistema a Ciudad de México.

Un año después, aprovechando las lluvias históricas, este sistema se encuentra al 92.5% de su capacidad, con estimaciones del gobierno de CDMX de alcanzar el 100%.

Meme de Tláloc. Foto: @ElTuerkaas

En todo caso, ante esta recuperación, ¿qué sigue para el Sistema Cutzamala? Y, ¿qué pasaría con el abastecimiento de agua en CDMX?

¿Qué pasaría después de que el Cutzamala alcance su máxima capacidad?

Para saber, en Sopitas.com platicamos con Jorge Ramírez Zierold, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, quien nos recordó que si bien la temporada de lluvias de 2025 nos hizo el paro, lo cierto es que tanto autoridades como sociedad deben estar preparadas para actuar ante distintos escenarios.

Foto: Conagua.

Uno de ellos es la experiencia que se vivió entre 2020 y 2024, periodo en que se juntó una sequía severa en México y la distribución histórica desde el Sistema Cutzamala en la pandemia de COVID.

Aumentaría el envío de agua a CDMX

En la mañanera del 22 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que iban a retomar el envío de la cantidad de agua que se redujo desde hace 4 años.

(De hecho, seguro en esos 4 años muchos chilangos notaron que les cerraron la llave o, bueno, les redujeron la cantidad de agua).

Sheinbaum explicó que, en promedio en su histórico, el Cutzamala está programado para enviar a la Zona Metropolitana del Valle de México alrededor de 15 metros cúbicos —unos 15 mil litros— por segundo.

Foto: Conagua.

Peeeeero, debido a que las presas estaban muy bajas, se hicieron ajustes para enviar menos cantidad de agua. Por ejemplo, en 2024 se llegó a enviar menos de la mita: 6 metros cúbicos.

“Se tomaron una serie de estrategias, disminuyendo las extracciones, particularmente, en 2024, que fue el año más crítico en términos de sequía y falta de agua”, explicó Jorge Ramírez Zierold, quien resumió este plan como una entrega paulatina de agua para permitir que el Sistema Cutzamala se mantenga.

Lo que queda de 2025

Ahí no termina la historia de las presas del Sistema Cutzamala porque para estar preparados para lo que venga, es necesario saber qué puede suceder el resto de 2025 con las lluvias.

“Estamos entrando climáticamente, según las modelaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos para México en una temporada hacia la Niña.

Es decir, temperaturas menores del promedio en el Pacífico Sur y esto, curiosamente, trajo por ejemplo una condición de lluvias extraordinarias de invierno en 2010″.

Foto: Pexels

De acuerdo con el también investigador Postdoctoral de la SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), si todo funciona como indican estas estadísticas y la experiencia de 2010, “estaríamos esperando justo en nuestra temporada invernal lluvias extraordinarias” originadas por distintos fenómenos.

Ok, y… ¿si el Cutzamala llega al 100% de su capacidad?

El plan sería enviar el agua hacia Michoacán. Al menos así lo explicó Jorge Ramírez Zierold:

“Básicamente, el escenario prospectado para un 100% de almacenamiento, es empezar a enviar agua hacia Michoacán”.

Las presas El Gallo e Infiernillo funcionarían como una especie de amortiguador para poder conservar el agua.

“La CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) tiene estrategias contempladas en dado caso que continuemos con este ascenso derivado de las precipitaciones (lluvias) y tratando de recuperar el recurso en cuantos vasos ya hay instalados”, agregó Ramírez Zierold.

¿Por qué se secó el Cutzamala?

Acá arriba les contamos un poco de cómo fue que el Cutzamala llegó a una situación de sequía:

La disminución de las lluvias en los años 2021, 2022 y 2023, justo después del récord del envío de agua desde el Cutzamala a CDMX en 2020, al inicio de la pandemia como una medida sanitaria ante el COVID, que es otra de las causas del bajón de su almacenamiento.

“2024 fue el año más crítico en términos de almacenamiento por venir arrastrando esto desde 2020”, indicó Jorge Ramírez Zierold para agregar que no sólo fue la falta de lluvia en términos normales, sino también el arrastre de una gran extracción entre 2020, 2021, 22 y 23 con, como les contamos, lluvias por debajo del promedio.

El Cutzamala

El Sistema Cutzamala es una red de presas ubicadas en Edomex y Michoacán y es considerado como la infraestructura más grande de México para el abastecimiento de agua potable —y una de las 10 obras más importantes de su tipo en el mundo.

En general, sabemos que aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México —aunque con corte al 5 de octubre, la Secretaría del Medio Ambiente de CDMX indicó que es de un 18%.

Foto: @SEDEMA_CDMX

Fue inaugurado en 1982 con propósitos del riego agrícola y generar electricidad, pero después su misión cambio para abastecer de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De dónde toma agua CDMX?

Nos detenemos para contarles que además del Cutzamala, CDMX toma agua de los acuíferos gracias a la filtración de agua, en su mayoría en el sur, poniente y oriente.

Foto: @SEDEMA_CDMX

Lo que representa el 50% de abastecimiento. El resto llega del Sistema Lerma (17%), Chalmita, Chiconautla y manantiales.

¿Qué hacer para que siga el almacenamiento óptimo del Cutzamala?

“CDMX está inmersa en una cuenca natural y la política fue drenarla y desecarla, tuvimos que inundar ahora sí a un valle como Valle de Bravo para la construcción del Cutzamala y poder contar con el recurso”, nos recordó el investigador Postdoctoral de la SECIHTI

Y que si bien es una obra “magnifica”, no será suficiente si viene otra temporada de exceso de consumo.

Entonces, para Jorge Ramírez las alternativas que pueden ayudar a Ciudad de México y otros municipios del Estado de México es el sistema de captación de agua de lluvia, ya sea en casas particulares como en edificios comerciales.

Y una infraestructura fuerte para, al menos, captar “el agua que se va por el drenaje, que está diseñado para salir a Hidalgo y de ahí al Golfo”. O la misma descentralización de CDMX.

“Es un gran reto histórico y nos demanda estar generando ideas, cálculos y propuestas”, concluyó Ramírez Zierold.