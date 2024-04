Lo que necesitas saber: La salud es uno de los asuntos que más tiene con el pendiente a los mexicanos. ¿Qué propusieron sobre el asunto las candidatas a la presidencia y Jorge Álvarez Máynez?

Llegó el primer debate presidencial y, según una consulta que hace unas semanas les hicimos, Salud era uno de los temas que más les interesaba que fuera abordado por las candidatas y el otro gü… y el candidato. “Se nos hizo” y ese asuntito fue cuestionado a los que quieren llegar a Palacio Nacional (o desde donde se les ocurra despachar). ¿Qué proponen?

La pregunta para que las candidatas hablaran de Salud fue bien clarita: ¿Cómo fortalalecer el plan integral para el Sistema de Salud Nacional, para asegurar acceso equitativo servicios de salud para todos los mexicanos y cómo lo van a financiar?… a pesar de eso, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez ocuparon la mayoría de sus intervenciones para presentarse, echarle tierrita a sus contrincantes y otros asuntos que nada tenían que ver con la pregunta…

Foto: IMSS

Claudia Sheinbaum: así como está… nomás echarle más ganitas

La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, aplicará el “si sirve no le muevas”, ya que –diiiiiiiiiiiiice– el Sistema de Salud Pública de la 4T funciona y funciona bien. Entonces, lo que propone es fortalecer lo que, según, AMLO y su administración han hecho en los últimos años: prevención como tema central y medicamentos gratuitos para todos (esto último con las farmacias del Bienestar que replicarán la mega farmacia que hace unas semanas abrió… de manera un tanto fallida, según revelaciones periodísticas)

De acuerdo con lo que Claudia Sheinbaum presumió en el debate presidencial, México tiene dinero pa’ aventar en lo que respecta a Salud: “tenemos presupuesto” para seguir dándole fortalecimiento al sistema existente. “Hay que invertir cada vez más (…) Vamos por buen camino, vamos avanzando”, aseguró Sheinbaum, luego de mostrar una grafiquita en la que, según sus datos, 57.9% de la población está a gusto con IMSS del Bienestar.

Claudia Sheinbaum en debate presidencial / Captura de pantalla

Jorge Álvarez Máynez: ¿quieren que haga propuestas de salud o que me presente?

Para sorpresa de nadie, el candidato de quien nada se esperaba, poco propuso durante el debate presidencial en cuanto al tema salud. En su primera intervención, en la que tenía que responder la pregunta puntual, Jorge Álvarez Máynez prefirió presentarse y hablar de la vieja política. Zzzzzz…

En fin, luego de lo que se supone que hace en campaña y con ayuda de spots, Álvarez Máynez dijo que él propone un Sistema de Salud Universal… uno chingón, financiado equitativamente no por empresarios, sino por… Ahhhh, pequeño detalle: no dijo nada respecto a de dónde piensa financiar su poco explicado sistema, nomás dijo que “hay que cambiar el esquema de financiamiento” por un sistema… bueno, tampoco dijo nada sobre eso. ¡Pero qué buena sonrisota nos regaló el candidato de Movimiento Ciudadano luego de decir que ya es hora de aplicar la Inteligencia Artificial para saber de qué se van a enfermar los mexicanos en el futuro!

Álvarez Máynez poco habló sobre salud / Captura de pantalla

Xóchitl Gálvez: habrá Nuevo Seguro Popular

Si Claudia Sheinbaum dijo que quiere continuar con lo que, según, se hace actualmente en materia de Salud, la candidata del PRIAN (y el PRD) prometió que, de llegar a la presidencia, hará volver el programa que se aplicó hasta la llegada de la 4T: el Seguro Popular… habrá un Nuevo Seguro Popular.

Xóchitl Gálvez no explicó mucho sobre el Seguro Popular reloaded, pero dijo que, en lo que éste se establece, la población tendrá algo llamado “tarjeta mi salud”, con la que, cuando no haya el servicio que necesitan los pacientes o no haya los medicamentos necesarios, entonces se podrá ir a un hospital privado.

Xóchitl Gálvez con su tarjeta “Mi Salud”

“Echar mano del sector privado”, dijo Xóchitl Gálvez que será lo que se hará durante su posible administración… algo que será pagado con el erario y que se verá muy modernouuuuu, ya que la mentada tarjeta “mi salud” funcionará con blockchain. , “Aplicando la tecnología, en lo que se reconstruye el sistema de Salud”, dijo la candidata que presume que le sabe al tema (al tecnológico… porque, de salud, quién sabe).

Te puede interesar