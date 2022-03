Senadora denuncia ante la FGR a Chumel Torres por violencia política de género

Algunos seguidores de Chumel Torres dicen que la senadora exagera… pero otros consideran que al comediante si se le pasó la mano. Como sea, el youtuber ya tiene su respectiva denuncia ante la FGR.

La senadora de Chihuahua, Bertha Caraveo, informó por medio de sus redes sociales que ya puso la respectiva denuncia contra Chumel Torres. Según el mensaje que la legisladora dejó en Twitter, acusa al comediante de violencia política de género.

“Lo hago para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y odio”, señaló la senadora por Morena, quien califica a Chumel como “violentador de mujeres”.

“En mi carácter de ciudadana vengo a interponer formal denuncia por los delitos que constituyan las conductas que afectaron mi dignidad humana, debido a la violencia en razón de género a la que he sido objeto de manera mediática “, señala la denuncia de hechos presentada por Caraveo ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“¡Váyase a la v*rga!”: Chumel Torres

Hace unas semanas, en su programa que transmite por YouTube, Chumel Torres llamó “estúpida” y “tarada” a Bertha Caraveo, luego que ésta defendió en tribuna del Senado al hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, luego del escándalo por la llamada “Casa Gris”.

“Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente”, señaló Chumel Torres…

Y la cosa no terminó ahí, ya encarrerado y porque es de “Shihuahua”, Chumel agregó: “¿Se supone que es de Chihuahua, mamacita? Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”. Tssssss… un poquito pasado de lanza, para unos. Otros creen que estuvo bien.

Con lo hecho ayer, en el Día Internacional de la Mujer, Bertha Caraveo cumplió la advertencia que hizo al conocer la opinión de Chumel Torres. “Este tipo de discursos, que parten desde el odio irracional a las mujeres, deben ser señalados y nunca solapados, pues los machistas no deben contar jamás con la comodidad de nuestro silencio”, señaló en su momento la senadora.

No es la única denuncia por violencia política de género que Caraveo ha interpuesto. Hace poco hizo lo propio en contra del diputado federal Mario Mata, quien realizó “insultos crudos” contra la legisladora. Sobre esta situación el Tribunal Estatal Electoral le dio la razón a Caraveo, al señalar que Mata, efectivamente, incurrió en violencia política de género… así que el asunto pasó al Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados, el cual determinará las sanciones correspondientes.

Hasta el momento, Chumel Torres no se ha pronunciado por la denuncia.