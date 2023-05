La difícil situación en la frontera sur del país no es novedad, sin embargo, según denuncia el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (FRAYBA), en los últimos días se ha intensificado. Sobre todo en el municipio de Comalapa, Chiapas.

En comunicado difundido en su página, FRAYBA acusa que, bajo hospicio del gobierno, en Comalapa se han realizado ejecuciones. Además, se acusa que no se hace nada ante el evidente reclutamiento y desplazamiento forzado de miembros de comunidades indígenas.

Niñas, niños, hombres y mujeres se ven obligados a dejar sus hogares y desplazarse en Comalapa, #Chiapas, por los constantes enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento, y la inacción por parte de autoridades. #desplazamientoforzado

??? pic.twitter.com/8H4BBVLUlo May 26, 2023

Todo lo anterior, explica FRAYBA, se lleva a cabo en el marco de la disputa territorial de grupos armados pertenecientes al crimen organizado… y todo con conocimiento del gobierno (desde el municipal, estatal y federal).

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos, la crisis en Comalapa se intensificó el pasado 25 de mayo, cuando se registraron ataques armados en los que murieron varias personas.

Al día siguiente, mientras se realizaba el sepelio de una de las víctimas, un grupo armado disparó en contra de civiles. Ese mismo día, se reportó el bloqueo de carreteras, así como la quema de vehículos. Misma situación que se reportó el día 27, en las localidades de Tres Maravillas, Pacayalito, Santa Rita, Paso Hondo y Chamic. Tal fue la intensidad de estos hechos reportados en Comalapa y alrededores que decenas de personas abandonaron sus hogares.

Comunidades sufren desplazamiento forzado en Chiapas / Foto: @CdhFrayba

Grupos armados se pasean frente al Ejército y Guardia Nacional

El hospicio de las autoridades ante estos hechos no es sólo porque no intervienen, sino porque, por lo que parece, existe cierta permisibilidad: los grupos armados no tienen ni que esconderse o preocuparse por la presencia de militares. “Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armada”.

De acuerdo con FRAYBAY, tan solo la semana pasada, más de 3,000 personas fueron desplazadas de sus comunidades. No sólo por los hechos violentos registrados en Comalapa, sino ante el reclutamiento forzado que está realizando el crimen organizado.

Desplazamiento forzado de habitantes de Comalapa / Foto: FrayBa

FRAYBA pide se respete el derecho a vivir sin violencia

El comunicado del Centro de Derechos Humanos enfocado en lo que sucede en la frontera sur cierra exigiendo a las autoridades lo que ni siquiera se debería de exigir: que se garantice el derecho de las personas a vivir una vida sin violencia en sus territorios. Sólo eso: vivir en paz.

Para lo anterior, se urge al Estado aplicar medidas cautelares y precautorias en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Trinitaria. “Convocamos a la solidaridad nacional e internacional, manifestemos nuestra exigencia de vivir en paz, realizando acciones de protesta pacífica, así como difundiendo y firmando esta acción urgente”.