¿Cuánta lana dejó el Mundial 2026 en México? Estas son las cifras de las autoridades mexicanas

Lo que necesitas saber: El Mundial 2026 dejó uno de los mayores impactos económicos y turísticos que ha registrado México por un evento deportivo internacional.

El Mundial 2026 que tuvo como sede a México, Canadá y EU ya finalizó y nos dejó grandes momentos, goles, polémicas, Fan Fest y por supuesto, miles de turistas dejando una buena derrama económica; el problema es que no todos lo calculan igual.

Mientras el Gobierno de la CDMX habla de hasta 66 mil millones de pesos solo en la capital, la Concanaco Servytur estima una derrama nacional de 45 a 50 mil millones, y la Secretaría de Turismo del Gobierno de México calcula un gasto turístico de 39 mil 700 millones de pesos en las tres ciudades sede.

Pero ojo, sí, las cifras son diferentes, pero es porque cada institución está midiendo cosas distintas; aquí los datos.

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La capital presume hasta 66 mil mdp

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hace unos días presentó el balance del Mundial en la CDMX y aseguró que la Copa del Mundo dejó una derrama económica de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, además de la creación de más de 100 mil empleos formales.

De acuerdo con el gobierno chilango, la cifra parte de las transacciones bancarias registradas durante junio. Según el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, el uso de tarjetas pasó de 149 mil mdp en junio de 2025 a 193 mil mdp en junio de 2026; en resumen y sin tanto rollo, 44 mil millones adicionales.

Si se consideran otros medios de pago, la estimación sube hasta 66 mil millones de pesos.

Pero ojo, porque otro dato que destacaron fue que el beneficio económico no se concentró únicamente en las zonas turísticas tradicionales. Alcaldías como la de Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan e Iztacalco reportaron incrementos importantes en el consumo de turistas internacionales.

En materia turística, la capital recibió 4.1 millones de visitantes provenientes de más de 80 países, un crecimiento de 21% respecto al mismo periodo de 2025.

En Concanaco: entre 45 y 50 mil mdp en todo México

Por su parte, la Concanaco Servytur presentó su propio balance económico y calculó que el Mundial dejó una derrama nacional de entre 45 mil y 50 mil mdp.

De acuerdo con el organismo empresarial, la mayor parte del dinero provino del turismo en las tres sedes mexicanas, así los datos:

35 mil mdp por gasto turístico en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

por gasto turístico en la CDMX, Guadalajara y Monterrey. 15 mil millones por consumo adicional de los hogares mexicanos en alimentos, bebidas, entretenimiento y tiendas.

por consumo adicional de los hogares mexicanos en alimentos, bebidas, entretenimiento y tiendas. 5 mil millones por venta de boletos.

Además, señalaron que la ocupación hotelera alcanzó hasta 90% en días de partido, mientras que las tarifas aumentaron alrededor de 120% y el gasto promedio de los viajeros fue 20% mayor que en otros periodos vacacionales.

El organismo también destacó que el Fan Fest generó una derrama cercana a 2 mil mdp y que restaurantes reportaron incrementos de entre 15 y 30% en sus ventas durante los partidos de México.

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Gobierno federal: 3 millones de visitantes extranjeros

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México también compartió su primer balance del torneo y reveló que México recibió alrededor de 3 millones de visitantes extranjeros durante el Mundial.

En total, entre el 8 de junio y el 12 de julio, se registraron 7.5 millones de viajes a las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De ellos 3, aproximadamente 40% correspondieron a turistas internacionales y el resto a viajeros adicionales.

Además de que cerca de 3 millones de personas pasaron al menos una noche en hoteles o plataformas de hospedaje, otros 4.5 millones realizaron visitas de un día. La ocupación hotelera promedio fue de 65%, aunque en los días de partido llegó a entre 85 y 95%; las tarifas hoteleras aumentaron 51.5% durante todo el torneo.

Y entonces… ¿Cuál cifra es la buena?

En resumen y sin tanto rollo: todas, pero cada una mide cosas distintas.

La cifra de hasta 66 mil millones de pesos corresponde únicamente al impacto económico estimado para la CDMX, considerando el incremento en transacciones financieras.

La Concanaco calcula la derrama económica nacional incluyendo consumo turístico, gasto de los hogares y venta de boletos.

Mientras tanto, la Secretaría de Turismo presenta una estimación enfocada específicamente en el gasto turístico generado en las tres sedes mundialistas.

En otras palabras, aunque los montos no coinciden, los tres balances apuntan a la misma conclusión: el Mundial 2026 dejó uno de los mayores impactos económicos y turísticos que ha registrado México por un evento deportivo internacional.