"Cosas del demonio": El discurso homofóbico de un sacerdote en Puebla

No deja de sorprendernos que en pleno 2022 continúen existiendo discursos que no reflejan más que mucho odio hacia la comunidad LGBT+. Fue de parte de un sacerdote de Zacatlán, Puebla, y quisiéramos no tener que escucharlo, pero se vuelve necesario evidenciarlo.

Se trata de un sacerdote identificado como Pedro Varillas, quien da misa en la parroquia de Jicolapa. El pasado domingo 24 de julio una de ellas fue transmitida a través de Facebook y con el paso de los días empezó a volverse viral por lo que sucedió en ésta.

Foto: @RuidoEnLaRed

Todo lo que “promueve” la comunidad LGBT+ son “cosas del demonio”, dice…

Resulta que el sacerdote de Zacatlán dedicó parte de su sermón a hablar sobre la comunidad LGBT+. Y no, no dijo nada bueno al respecto; de hecho, sacó a relucir diferentes comentarios homofóbicos dentro de su sermón.

El sacerdote le tiró a la ideología de género, a la “cultura trans”, a los matrimonios igualitarios y más. Todo eso, según mencionó, atenta contra “la familia, la vida y la fe”.

“Copiando a Sodoma, con todas esas cosas que se están promoviendo contra la vida, contra la familia, contra la fe. Con todo esto de los matrimonios igualitarios, ideología de género, cultura trans y todas estas cosas del demonio“, dijo.

Foto: Getty

La lamentable forma en que el sacerdote se refirió a las personas de la comunidad LGBT+

Para Pedro Varillas, todo lo que busca la comunidad LGBT+ es destruir a la familia porque, al promover matrimonios entre personas del mismo sexo, eso imposibilita que tengan hijos biológicamente. Para colmo, se refirió a las personas homosexuales como “jotines”.

“Entonces cuál es el objetivo, que se casen dos jotines y que esos no pueden engendrar familia; que se casen dos lesbianas, no van a engendrar familia… pero sí pueden adoptar. Qué desgracia”.

Ahhh pero eso sí, asegura que no es homofóbico y que a pesar de sus “inclinaciones”, las personas de la comunidad LGBT+ también tienen derecho a ser bautizadas porque están llamadas a vivir los principios morales de la fe cristiana (menos mal, ¿no?) “.

"Son ‘cosas del demonio’"



Sacerdote da un sermón homófobico en Zacatlán, Puebla. pic.twitter.com/CM4eItuQms — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 29, 2022

Lo dicho, lo que tiene uno que ver y escuchar en pleno 2022…