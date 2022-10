Aparte de las broncas fiscales y financieras que se carga el expresidente Donald Trump, tiene un asuntito relacionado con el desmother que se hizo en el Capitolio en enero del año pasado. Pues bien, será citado a declarar sobre el caso.

La comisión que investiga el asalto al Capitolio voto a favor de llamar a declarar a Donald Trump. De acuerdo con El País, en la citación la comisión no sólo pedirá testimonio del expresidente republicano, sino también la presentación de documentos.

Foto: Getty Images.

Si las cosas fueran como se imaginan y Trump se presentara a declarar, se podría pensar que la cosa se pondría mejor que capitulo de House of Cards. En pasadas sesiones de la comisión se ha en colocado elementos que indican que el expresidente no sólo siempre estuvo enterado de lo que iba a pasar en el Capitolio, sino que tampoco hizo nada para detener la rebelión de sus seguidores.

Peeeero, peeero, peeeero… las cosas no siempre pasan como se quisiera. Según CNN, es poco probable que Donald Trump responda al llamado de la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Y, aún y cuando accediera a presentarse, es más probable pensar que se negará a responder cuestionamientos.

Sin embargo, agregan los especialistas de CNN, el llamado dejará un precedente de que la Comisión sabe que Donald Trump tiene información importante para la investigación y la requiere.

“Donald Trump sabía que había perdido”, señaló el presidente de la comisión, Bennie Thompson, en referencia a que, aún sabiendo su derrota, Trump se atrevió a convocar a sus seguidores en el Capitolio para desconocer el resultado de la elección presidencial que dio como ganador a Joe Biden.

Foto: Reuters

“Es la persona que está en el centro de lo que ocurrió el 6 de enero”, acusó Thompson. “Debe rendir cuentas. Está obligado a responder por sus acciones”.

De acuerdo con El País, Donald Trump ya se pronunció respecto a su posible llamado ante la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Casi nadie se ha enterado, porque lo hizo por medio de Truth Social, la red social que usa desde que fue expulsado de Twitter y Facebook.

¿Por qué no me pidió la comisión no seleccionada que testificara hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final, los últimos momentos de su última reunión? Porque la comisión es una basura total que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país que, por cierto, va muy mal. ¿Un hazmerreír en todo el mundo?”, criticó Trump.

Y, pues sí, la de ayer fue la última sesión de la mencionada comisión.